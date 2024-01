Liverpool goleia e vai às oitavas da FA Cup; United vence com gol de Antony

O Liverpool se classificou neste domingo (28) para as oitavas de final (5ª fase) da Copa da Inglaterra ao vencer o Norwich, equipe da segunda divisão, por 5 a 2, dois dias depois do surpreendente anúncio feito pelo técnico Jurgen Klopp de que deixará o clube no final da temporada.

Os 'Reds' tiverem amplo domínio sobre o atual nono colocado da Championship e prolongaram um ótimo início de temporada. O time lidera a Premier League após 21 rodadas, está classificado para a final da Copa da Liga e segue na disputa da Liga Europa e da Copa da Inglaterra.

Os jogadores do Liverpool deram neste domingo uma grande vitória ao seu treinador, no cargo desde outubro de 2015, numa partida repleta de gols e marcada pelas demonstrações de carinho da torcida em Anfield para Klopp, com músicas e faixas.