Israel, EUA, Egito e Catar se reúnem em Paris para discutir trégua em Gaza

Neste domingo, 28, as autoridades do Egito, Catar e Israel se reuniram com o diretor da CIA, William Burns, em Paris, para discutir um eventual acordo para uma trégua na guerra de Gaza, segundo informaram fontes próximas aos participantes das reuniões.

Egito, Catar, Estados Unidos e Israel também entraram em contato com as autoridades francesas com o objetivo de avançar em direção a um acordo que inclua uma trégua nos combates e a libertação de reféns retidos pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Uma fonte do setor de Defesa afirmou na sexta-feira à AFP que o presidente americano, Joe Biden, enviaria o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) à capital francesa para reuniões nos "próximos dias" com seus pares israelense e egípcio, além do primeiro-ministro catari.