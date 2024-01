Inter de Milão vence Fiorentina (1-0) e recupera liderança do Italiano

Graças à sua 17ª vitória, os 'nerazzurri' recuperaram a liderança, depois do empate (1-1) da Juventus no sábado com o Empoli. A Inter soma 54 pontos, um a mais que os 'bianconeri', com um jogo a menos devido ao fato de ter disputado no último fim de semana a Supercopa da Itália, que conquistou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, na segunda-feira.

Os jogadores comandados por Inzaghi podem ampliar a vantagem no próximo fim de semana em Milão, contra a Juventus, num 'derby italiano' decisivo na corrida pelo título.

"É um jogo entre duas equipas que jogam em um nível muito elevado. Teremos que jogar o nosso melhor futebol", acrescentou Inzaghi.