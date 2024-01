Dortmund vence Bochum com hat-trick de Füllkrug e retoma 4ª posição da Bundesliga

O Borussia Dortmund venceu neste domingo (28) o Bochum em casa por 3 a 1, com a um hat-trick do centroavante Niclas Füllkrug, e recuperou o quarto lugar no encerramento da 19ª rodada da Bundesliga.

Com esta terceira vitória consecutiva desde o final da pausa de inverno, o Borussia Dortmund volta a ocupar a quarta posição da tabela com 36 pontos, três a mais que o Leipzig, que perdeu no sábado por 5 a 2 para o Stuttgart (3º, 37 pontos).

Neste domingo, o Dortmund abriu o placar logo cedo com um pênalti convertido por Füllkrug (7'), mas foi surpreendido pelo Bochum pouco antes do intervalo com um gol contra de Nico Schlotterbeck (45').