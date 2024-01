China está observando se EUA mantém ajuda à Ucrânia, diz chefe da Otan

O apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia envia uma mensagem clara de dissuasão à China, argumentou o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, neste domingo (28), no início de uma visita a Washington para pressionar o Congresso a continuar financiando a guerra com a Rússia.

Depois que os Estados Unidos enviaram bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde a invasão russa há quase dois anos, vários legisladores republicanos têm sido relutantes em continuar apoiando Kiev, questionando a eficácia dessa assistência.

O presidente Joe Biden pediu ao Congresso que aprove outro pacote de US$ 61 bilhões (R$ 299,8 bilhões) em assistência à Ucrânia. Em troca, os republicanos exigem modificações significativas na política de imigração e controle na fronteira com o México, furiosos com os níveis recorde de entrada de imigrantes sem documentos.