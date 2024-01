Austrália e Tajiquistão avançam às quartas de final da Copa da Ásia

A Austrália e o surpreendente Tajiquistão são as primeiras seleções a garantir a vaga nas quartas de final da Copa da Ásia, depois dos respectivos triunfos neste domingo (28) em Doha, contra Indonésia (4-0) e Emirados Árabes Unidos (1-1, 5-3 nos pênaltis).

Os 'Socceroos' abriram o placar com um gol contra de Elkan Baggott aos 12 minutos e ampliaram com uma cabeçada de Martin Boyle pouco antes do intervalo (45').

Sem energia para uma virada épica, a Indonésia sofreu mais dois gols, marcados nos últimos minutos por Craig Goodwin (89') e Harry Souttar (90'+1).