Paraguai vence Peru e lidera Grupo B do Torneio Pré-Olímpico

O Paraguai venceu o Peru por 1 a 0 neste sábado (27) e ficou mais perto da classificação para a fase final do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024, pelo Grupo B, que conta também com Argentina e Uruguai.

Um golaço de Marcelo Fernández aos 18 minutos deu a vitória à seleção comandada pelo técnico Carlos Jara Saguier.

A 'Albirroja' dominou a partida no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valencia, mas só Fernández, com um indefensável chute de três dedos de fora da área após rápida triangulação com Marcelo Pérez, conseguiu superar o goleiro peruano Diego Romero.