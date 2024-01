Hondurenhos se reúnem em apoio à presidente Castro após 2 anos de mandato

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram neste sábado (27) na capital de Honduras para manifestar apoio à presidente Xiomara Castro, marcando dois anos desde que assumiu o poder.

"O povo está contigo", gritavam os hondurenhos agitando bandeiras vermelhas e pretas do partido Liberdade e Refundação (Libre, esquerda), em um palco montado no bulevar Suyapa, leste de Tegucigalpa, onde a presidente e autoridades do governo estavam presentes.

"Contamos com o maior crescimento econômico", foram aprovados "créditos e apoio à produção no campo, organizamos as finanças públicas", afirmou em seu discurso a primeira mulher presidente de Honduras em seus 200 anos de história.