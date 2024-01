Gabinete de Milei informa renúncia de ministro da Infraestrutura e fim da pasta

O gabinete do presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado (27) a renúncia do ministro da Infraestrutura por motivos pessoais e a extinção dessa pasta, após informações da imprensa sobre sua saída e o descontentamento de Milei com o ministro.

"Nos próximos dias, o ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, apresentará sua renúncia por razões pessoais", afirmou o gabinete presidencial em comunicado divulgado na rede social X.

A imprensa local noticiou na sexta-feira que Milei havia demitido Ferraro porque o responsabilizava por vazamentos para a imprensa de supostos comentários do presidente, nos quais ele teria ameaçado retirar toda assistência às províncias se não apoiassem as reformas que ele impulsiona.