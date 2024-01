Com dez jogadores desde o início, Juventus salva um ponto contra o Empoli

"Fizemos uma boa partida. Tentamos vencer mesmo quando ficamos reduzidos a dez depois de 15 minutos. É o futebol, isso complica um pouco as nossas ambições, mas não dá para vencer todas as partidas", disse o técnico da Juventus Massimiliano Allegri em entrevista à plataforma DAZN.

A Juventus, que ficou com dez jogadores logo aos 18 minutos devido à expulsão do atacante polonês Arkadiusz Milik, empatou em casa com o Empoli (1-1), neste sábado (27), pela 22ª rodada da Serie A.

O gigante de Turim continua em primeiro lugar com dois pontos a mais que a Inter de Milão, mas pode perder a liderança no domingo se os 'nerazzurri' vencerem a Fiorentina (5ª) em Florença.

Mais preocupante para os seus 'tifosi' é o fato da Juve ter desperdiçado a oportunidade de entrar em campo com uma vantagem maior no grande duelo do próximo fim de semana no estádio San Siro contra a própria Inter.

Sem Adrien Rabiot e Federico Chiesa, que não jogaram pela segunda partida consecutiva, os jogadores comandados por Massilimiano Allegri foram dominados na primeira etapa por um Empoli que obrigou o goleiro Wojciech Szczesny a trabalhar.

A expulsão do atacante Milik aos 18 minutos por dar uma entrada violenta em Alberto Cerri influenciou decisivamente o restante da partida.

Mas mesmo em desvantagem numérica, após voltar dos vestiários, os 'bianconeri' conseguiram abrir o placar com um gol de Dusan Vlahovic: aproveitando uma bola mal afastada pela defesa toscana, o atacante sérvio marcou aos 50 minutos seu sexto gol em quatro jogos disputados no campeonato em janeiro.

Mas logo quando parecia ter recuperado o controle da partida, a Juve foi surpreendida aos 70 minutos por um chute de longa distância de Tommaso Baldanzi.