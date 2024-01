Endrick e John Kennedy comandam vitória do Brasil sobre a Colômbia no Pré-Olímpico

Por sua vez, o atacante do Fluminense, autor do gol do título do time carioca na Copa Libertadores do ano passado, anotou o segundo depois de receber passe de Gabriel Pec (83').

A promessa do Palmeiras de 17 anos fez o primeiro gol brasileiro aos 25 minutos, aproveitando rebote do goleiro Sebastián Guerra em finalização de Kennedy.

Após a vitória no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, o Brasil soma 6 pontos em dois jogos no Grupo A da competição. O líder é o Equador (7 pontos), que mais cedo bateu a Bolívia por 2 a 0 em seu terceiro confronto.

Os dois melhores de cada chave passam para a fase final, um quadrangular que irá definir os dois classificados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Assim como na estreia, em que a Seleção venceu a Bolívia por 1 a 0, a dupla Endrick-John Kennedy mais uma vez comandou o time do técnico Ramon Menezes, que ainda não convenceu no desempenho coletivo.

O Brasil foi pressionado durante vários momentos da partida. Os colombianos tiveram a primeira chance de abrir o placar logo no início com o atacante Carlos Cortés, que foi travado pelo volante Andrey na hora do chute (3').

As mudanças de Ramon no time titular, com as entradas de Alexsander e Maurício nos lugares de Guilherme Biro e Marquinhos no setor de criação, não funcionaram.

Mas o panorama do jogo mudou quando John Kennedy bateu forte, o goleiro Guerra defendeu parcialmente e Endrick não perdoou no rebote para fazer 1 a 0.