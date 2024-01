CIJ ordena que Israel evite qualquer possível ato de 'genocídio' em Gaza

O mais alto órgão judicial das Nações Unidas instou, nesta sexta-feira (26), Israel a fazer todo o possível para evitar qualquer eventual ato de "genocídio" na Faixa de Gaza, onde trava uma guerra contra o movimento palestino Hamas desde outubro.

Israel deve fazer tudo o que puder para "impedir a prática de todos os atos dentro do âmbito de aplicação" da convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio, declarou a Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia.

