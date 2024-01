Casas por menos de R$ 1? Cidade croata faz promoção para atrair novos moradores

Uma cidade croata está vendendo casas a um preço simbólico de 13 centavos de euro , o equivalente a R$ 0,70, na cotação atual, para chamar a atenção de novos moradores. Essa é a realidade de Legrad , na fronteira com a Hungria, às margens do rio Drava, com praias fluviais e cenário majoritariamente rural.

Em 2021, a mesma cidade já havia lançado este projeto para ocupar casas desocupadas. Na época, os novos moradores que decidiram se mudar deveriam auxiliar o governo na reforma das casas.

O que é preciso para se mudar para a cidade croata Legrad?

Para aproveitar essa superpromoção e se tornar um morador de Legrad, o governo local deixa claro algumas exigências como ter menos de 45 anos, estar casado ou em uma relação extramatrimonial e não possuir antecedentes criminais. Cidadãos estrangeiros, de acordo com o edital, também podem participar.

Pessoas com filhos e com profissões em escassez na cidade croata teriam prioridade na venda. Para se candidatar, é preciso entrar em contato com a cidade através do site.

