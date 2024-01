Europa autoriza missões espaciais para detectar ondas gravitacionais e explorar Vênus

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) autorizou, nesta quinta-feira (25), duas novas missões científicas, uma para detectar as ondas gravitacionais a partir do espaço, deformações ínfimas do tecido espaço-tempo, e outra para explorar o planeta Vênus.

O lançamento da missão LISA (Laser Interferometer Space Antenna) está previsto para 2035 em um foguete Ariane 6, detalhou a ESA em comunicado.

O interferômetro espacial, instalado a cerca de 50 milhões de quilômetros da Terra, estará composto por três satélites que formam um triângulo equilátero. Cada lado do triângulo medirá 2,5 milhões de quilômetros, distância da qual os três aparelhos trocarão feixes de raios laser.