Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), a maior empresa pure-play de saúde do consumidor do mundo por receita, anunciou hoje que o seu conselho de administração declarou um dividendo a pagar no primeiro trimestre no valor de US$ 0,20 por ação sobre as ações ordinárias da empresa. O dividendo do primeiro trimestre será pago em 28 de fevereiro de 2024 aos acionistas registrados no fechamento dos negócios em 14 de fevereiro de 2024.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa exclusivamente digital (pure-play) de saúde do consumidor do mundo com base em receita. Criadas com base em mais de um século de herança, nossas marcas icônicas, como Aveeno®, curativos adesivos BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são fundamentadas na ciência e recomendadas por profissionais da saúde do mundo todo. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário dos cuidados diários, e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e casas. Saiba mais em www.kenvue.com .