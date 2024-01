OMT muda nome para ONU Turismo

Sob a liderança do georgiano Zurab Pololikashvili desde 2018, a agência reúne 160 Estados membros e possui escritórios regionais no Brasil, Japão, Arábia Saudita e Marrocos, além de sua sede na capital espanhola.

Na sexta-feira (21), a instituição divulgou seu balanço anual, no qual indicou a expectativa de recuperação, em 2024, do turismo mundial no nível pré-pandêmico, após um bom desempenho do setor em 2023 em praticamente todas as regiões, incluindo o continente americano.

No ano passado, cerca de 1,3 bilhão de turistas viajaram para o exterior, em comparação com 900 milhões em 2022, segundo a agência, que estimou que, no mesmo período, as receitas geradas pelo turismo internacional atingiram US$ 1,4 trilhão (R$ 257,3 trilhões, na cotação da época).

