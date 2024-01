Mercosul segue confiante em assinar TLC com UE, dizem chanceleres

Em coletiva de imprensa, o chanceler anfitrião, Rubén Ramírez, destacou que, "se forem considerados os interesses de cada um dos países do Mercosul e um acordo equilibrado for alcançado, poderemos avançar no processo".

"Será uma prioridade concluir os aspectos pendentes das negociações com a União Europeia e alcançar a assinatura de um acordo equilibrado para ambas as partes o mais rápido possível", afirmaram os ministros da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

O Mercosul buscará fechar o mais rápido possível o aguardado Tratado de Livre Comércio (TLC) com a União Europeia (UE), conforme indicado pelos ministros das Relações Exteriores do bloco em uma declaração conjunta durante a reunião em Assunção, nesta quarta-feira (24).

Em 2019, após vinte anos de negociações, os dois blocos anunciaram um acordo de livre comércio. No entanto, o pacto ainda não foi concretizado, principalmente devido a disputas relacionadas à proteção da Amazônia, com o setor industrial alemão a favor e os agricultores franceses contra.

O tom das negociações melhorou desde o retorno ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, que prometeu combater o desmatamento. No entanto, as novas condições apresentadas pela UE em questões ambientais têm gerado tensões entre os países membros do bloco sul-americano.

hro/lm/mr/mel/am/mvv