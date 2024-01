Energias renováveis superarão o carbono em 2025 como principal fonte de produção elétrica, segundo AIE

Esse tipo de energia, principalmente a solar fotovoltaica, poderia gerar mais de um terço da eletricidade, passando do total de 30% em 2023 para 37% em 2026, indicou o relatório "Eletricidade 2024".

As energias renováveis superarão, em 2025, o carbono como principal fonte de geração de eletricidade no mundo, garantiu nesta quarta-feira (24) a Agência Internacional de Energia (AIE).

O mesmo pode ocorrer na China, que atualmente produz mais da metade da eletricidade mundial a partir do carvão, embora haja incertezas relacionadas ao clima e seu impacto nas represas, assim como na evolução da recuperação econômica e da demanda, observa o relatório.

No entanto, a AIE prevê uma "lenta queda estrutural" do carvão.

Em um panorama geral, o crescimento das energias renováveis e da nuclear deverá reduzir o uso de carvão, a energia mais prejudicial ao clima e à qualidade do ar, para menos de um terço da produção mundial de eletricidade.

Segundo a AIE, a produção de eletricidade a partir do carvão deve diminuir, em média, 1,7% ao ano até 2026, após um aumento de 1,6% em 2023, em um contexto de baixa produção hidrelétrica na Índia e na China.

Por outro lado, a produção de usinas de gás deve aumentar "ligeiramente" nos próximos três anos, cerca de 1% ao ano.

Quanto à energia nuclear, a produção mundial deve retornar aos níveis de 2021, até 2025, devido a finalização dos trabalhos de manutenção na França, a reabertura de reatores no Japão e as inaugurações na China, Índia e Coreia do Sul, estimou a AIE.