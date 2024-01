Comunicado do Business Wire :Nexo

A Nexo AG e suas subsidiárias entraram com uma ação de arbitragem ICSID de mais de US$ 3 bilhões contra a República da Bulgária por danos e oportunidades perdidas causadas pelas ações injustas e politicamente motivadas do país contra a empresa e seus executivos, envolvendo investigações criminais injustificadas e opressivas, posteriormente descartadas por falta de mérito. A Nexo AG e suas subsidiárias estão sendo representadas pelo escritório de advocacia norte-americano Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, e a reivindicação é apresentada à Secretaria do Centro Internacional de Solução de Controvérsias relativas a Investimentos (ICSID) do Banco Mundial, em Washington, DC. Em 21 de dezembro de 2023, as empresas Nexo e sua administração foram inocentadas de qualquer irregularidade, com o Escritório do Procurador da Cidade de Sofia concluindo que nenhum crime havia sido cometido e encerrando os processos criminais contra a administração da Nexo, incluindo Kosta Kantchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos ansiosos para representar nossos clientes na próxima fase desta batalha por justiça", disse Deborah Ruff, chefe de mediação da Pillsbury. Matthew Oresman, sócio-gerente do escritório de Londres da Pillsbury, afirmou: "Após examinar o caso em profundidade, acreditamos na força da reivindicação da Nexo."

Como resultado direto do ataque politicamente motivado da Procuradoria-Geral da Bulgária em janeiro de 2023, a marca e a reputação da Nexo foram prejudicadas, oportunidades lucrativas de negócios foram perdidas, os investimentos da Nexo AG na Bulgária foram prejudicados e várias das atividades comerciais planejadas da Nexo, das quais as seguintes são exemplos, foram afetadas pelas alegações e tiveram que ser abandonadas: -- A Nexo estava trabalhando com três importantes bancos de investimento dos EUA em uma rodada de financiamento e em uma oferta pública inicial em uma importante bolsa de valores dos EUA, com uma avaliação indicativa entre US$ 8 bilhões e US$ 12 bilhões. -- A Nexo estava a dias de assinar uma aliança estratégica plurianual com um grande clube de futebol europeu, dando-lhe exposição aos seus mais de 330.000.000 de apoiadores no mundo inteiro. Essa parceria teria feito da Nexo a carteira digital oficial e o principal parceiro do clube. O lançamento de um inovador cartão de pagamento com a marca do clube estava em andamento - um ponto de virada tanto para a Nexo quanto para o setor de blockchain, pois teria oferecido um gateway instantâneo para milhões de usuários para a classe de ativos digitais em rápida expansão. -- A reputação e a marca da Nexo foram manchadas, resultando em uma infinidade de oportunidades e receitas perdidas, e destruição do valor da empresa. "Apesar de os ataques injustificados das autoridades búlgaras em janeiro de 2023 terem afetado significativamente todo o grupo Nexo, conseguimos continuar as operações comerciais", disse Antoni Trenchev, cofundador da Nexo, "contudo, nosso caminho de crescimento foi desacelerado e as oportunidades foram perdidas ou significativamente atrasadas. Prometi pessoalmente, há 10 meses, que exploraríamos todos os meios legais disponíveis para garantir uma compensação financeira para a Nexo. Agora que a própria Promotoria búlgara finalmente nos inocentou, é o momento certo para apresentarmos nossa reivindicação e recebermos reparações pelos enormes danos financeiros e de reputação sofridos. Por intermédio de nossas ações, esperamos mostrar aos detentores do poder que as ações têm consequências e, com sorte, evitar essa destruição desnecessária de valor no futuro. Acreditamos que isso será uma reivindicação para a Nexo, mas também para todos os bons atores na área de blockchain que se viram sob ataque de várias frentes nos últimos dois anos." Sobre a Nexo

A Nexo é a principal instituição de ativos digitais do mundo. A missão da empresa é maximizar o valor e a utilidade dos ativos digitais, oferecendo uma ampla gama de produtos que incluem soluções avançadas de negociação para clientes varejistas e institucionais, agregação de liquidez de principais locais e linhas de crédito de ativos eficientes em termos fiscais. Em 2022, a empresa lançou seu braço de investimento Nexo Ventures, que agora possui mais de 60 empresas em seu portfólio. A Nexo processou mais de US$ 130 bilhões para mais de 6 milhões de usuários satisfeitos no mundo inteiro. Para obter mais informações, acesse nexo.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

