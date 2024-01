Comunicado do Business Wire :Newmont Corporation

A Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) anunciou hoje a nomeação de Peter Wexler como diretor jurídico. Peter fará parte da equipe de liderança executiva da Newmont e será responsável por liderar os assuntos jurídicos, regulatórios e de conformidade da empresa globalmente. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240123090187/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Newmont Strengthens Leadership Team with Appointment of Industry Leader Peter Wexler as Chief Legal Officer (Photo: Business Wire)

Peter tem experiência como líder de gestão jurídica e de riscos, com mais de três décadas de conhecimento internacional em gestão de assuntos jurídicos, de risco, conformidade, fusão e aquisição, antitruste, litígio e governança corporativa nos setores industrial, tecnológico, de gestão de energia, engenharia, manufatura e construção. "A nomeação do Peter fortalece ainda mais a equipe de liderança executiva da Newmont", afirmou Tom Palmer, presidente e CEO da Newmont. "Peter traz décadas de experiência mundial em gestão jurídica e de riscos em organizações internacionais, o que será inestimável à medida que a Newmont continua crescendo, aprofundando sua posição como a principal empresa em mineração de ouro do mundo e robusta produtora de cobre. Estamos animados em recebê-lo na Newmont". Nos últimos 15 anos, ele atuou como diretor jurídico na Schneider Electric, uma empresa Global 500. Previamente, atuou como advogado interno, supervisionando os aspectos jurídicos, de risco e de conformidade, em empresas como a American Power Conversion Corporation. Como diretor jurídico da Schneider Electric, Peter gerenciou os assuntos jurídicos, de gestão de risco e de conformidade da empresa em todo o mundo e dirigiu uma equipe de mais de 300 profissionais em 32 países. Foi também responsável por supervisionar várias negociações complexas ao redor do mundo, negociando, estruturando e fechando mais de 130 transações, vencendo os prêmios Melhores Profissionais de Desenvolvimento de Negócios do Ano da M&A Advisor em 2020, e 20 Melhores Diretores Jurídicos do Mundo da Financial Times em 2022. Peter é formado em Direito pela American University, Washington College of Law, e tem bacharel em História e Ciência Política pela University of Vermont. Peter trabalhará na sede da Newmont em Denver e se juntará à empresa no final do primeiro trimestre de 2024.

Sobre a Newmont A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e é produtora de cobre, zinco, chumbo e prata. O portfólio de ativos, clientes prospectivos e talentos de classe mundial da empresa está ancorado em jurisdições de mineração favoráveis na África, Austrália, América Latina e Caribe, América do Norte e Papua Nova Guiné. A Newmont é a única produtora de ouro listada no índice S&P 500 e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança baseadas em princípios. A empresa é líder do setor em criação de valor, apoiada por padrões de segurança robustos, execução superior e conhecimento técnico. Fundada em 1921, a empresa tem capital aberto desde 1925. Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio da mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e as iniciativas de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com.

