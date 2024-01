Éder Militão renova com o Real Madrid até 2028

O zagueiro brasileiro Éder Militão, que está se recuperando de grave lesão no joelho, renovou seu contrato com o Real Madrid por mais três temporadas, até junho de 2028, anunciou o clube nesta terça-feira (23).

Militão, de 26 anos, chegou em 2019 ao Real, que na época pagou 50 milhões de euros (R$ 270 milhões na cotação atual) ao Porto para contratá-lo.

Desde as saídas de Sergio Ramos e Raphael Varane, o brasileiro se tornou referência no sistema defensivo do time merengue. Com a renovação, ele segue a tendência de vários de seus companheiros desde o início da temporada.