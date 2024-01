Cerca de 245.000 sobreviventes do Holocausto continuam vivos, diz estudo

Quase 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, cerca de 245.000 sobreviventes do Holocausto continuam vivos, espalhados por mais de 90 países, de acordo com um novo estudo demográfico divulgado nesta terça-feira (23).

De acordo com a Claims Conference, organização que reivindica indenizações para sobreviventes do Holocausto, 119.300 deles residem em Israel; 38.400, nos Estados Unidos; 21.900, na França; e 14.200, na Alemanha. Na América do Sul e no Caribe restam cerca de 700 sobreviventes, dos quais 300 no Brasil.

"Quase todos os sobreviventes ainda em vida eram crianças na época da perseguição nazista, sobreviveram a campos, guetos, fugas e à vida na clandestinidade", descreve o relatório.