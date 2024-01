Brasil vence Bolívia com gol de Endrick (1-0) na estreia no Pré-Olímpico

Endrick, joia do Palmeiras que jogará pelo Real Madrid na próxima temporada, deu ao Brasil a vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia nesta terça-feira (23), na estreia da Seleção Sub-23 no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, com um gol logo aos 4 minutos.

O Brasil teve um início promissor com o gol rápido marcado pelo atacante de 17 anos no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, mas acabou encontrando mais dificuldades do que o esperado no primeiro jogo do Grupo A.

Na segunda partida do dia, a partir das 19h locais (20h de Brasília), a anfitriã Venezuela enfrenta o Equador nesta mesma chave.