Branco como a neve: raro pinguim despigmentado é avistado na Antártida

Tão branco quanto a neve: assim é o raro exemplar de pinguim-gentoo sem sua plumagem bicolor habitual devido ao leucismo, que surpreendeu a equipe da Marinha chilena na base Gabriel González Videla, na Antártida.

"No último dia 4 de janeiro, tivemos a chegada de um pinguim muito peculiar, completamente branco", relatou Hugo Harros, cozinheiro da estação científica localizada na Capitania do Porto Baía Paraíso, no norte da península antártica.

Na base, habitam 14 pessoas no meio de uma colônia de milhares dessas aves, cientificamente conhecidas como "Pygoscelis papua", reconhecíveis por sua bela coloração superior negra, com toques brancos no ventre e sobre os olhos.