Comunicado do Business Wire :SLB

-0- *T (em milhões de US$, exceto por quantias de participação)Três meses encerrados emVariação31 de dezembro de2023 30 de setembro de202331 de dezembro de2022SequencialAno a anoReceita$8,990 $8,310 $7,879 8% 14% Receita antes de impostos - base GAAP$1,433 $1,395 $1,347 3% 6% Receita antes da margem de impostos - base GAAP15.9% 16.8% 17.1% -85 bps -116 bps Receita líquida atribuível à SLB - base GAAP$1,113 $1,123 $1,065 -1% 4% EPS diluído - base GAAP$0.77 $0.78 $0.74 -1% 4% EBITDA ajustado*$2,277 $2,081 $1,921 9% 19% Margem do EBITDA ajustado*25.3% 25.0% 24.4% 29 bps 95 bps Receita operacional do segmento antes de impostos*$1,868 $1,683 $1,557 11% 20% Margem operacional do segmento antes de impostos*20.8% 20.3% 19.8% 52 bps 101 bps Receita líquida atribuível à SLB, excluindo cobranças e créditos*$1,242 $1,123 $1,026 11% 21% EPS diluído, excluindo cobranças e créditos*$0.86 $0.78 $0.71 10% 21% Receita por geografia Internacional$7,293 $6,614 $6,194 10% 18% América do Norte1,641 1,643 1,633 - - Outro(s)56 53 52 n/s n/s $8,990 $8,310 $7,879 8% 14% *T

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2023.

-0- *T (em milhões de US$)12 meses encerrados em31 de dezembro de 202331 de dezembro de 2022VariaçãoReceita por divisãoDigital e Integração$3,871 $3,725 4%Desempenho de Reservatórios6,561 5,553 18%Construção de Poços13,478 11,397 18%Sistemas de Produção9,831 7,862 25%Outro(s)(606) (446) n/s$33,135 $28,091 18% Receita operacional do segmento antes de impostos Digital e Integração$1,257 $1,357 -7%Desempenho de Reservatórios1,263 881 43%Construção de Poços2,932 2,202 33%Sistemas de Produção1,245 748 66%Outro(s)(174) (177) n/s$6,523 $5,011 30% Margem operacional do segmento antes de impostos Digital e Integração32.5% 36.4% -397 bpsDesempenho de Reservatórios19.2% 15.9% 338 bpsConstrução de Poços21.8% 19.3% 243 bpsSistemas de Produção12.7% 9.5% 315 bpsOutro(s)n/s n/s n/s19.7% 17.8% 185 bps EBITDA ajustado Digital e Integração$1,847 $1,872 -1%Desempenho de Reservatórios1,646 1,233 33%Construção de Poços3,514 2,701 30%Sistemas de Produção1,569 1,047 50%Outro(s)102 95 n/s$8,678 $6,948 25%Corporativo e outros(571) (486) n/s$8,107 $6,462 25% Margem do EBITDA ajustado Digital e Integração47.7% 50.3% -255 bpsDesempenho de Reservatórios25.1% 22.2% 287 bpsConstrução de Poços26.1% 23.7% 237 bpsSistemas de Produção16.0% 13.3% 264 bpsOutro(s)n/s n/s n/s26.2% 24.7% 146 bpsCorporativo e outrosn/s n/s n/s24.5% 23.0% 147 bps n/s = não significativo (em milhões de US$)12 meses encerrados em31 de dezembro de 202331 de dezembro de 2022VariaçãoReceita por geografiaAmérica do Norte$6,727 $5,995 12%América Latina6,645 5,661 17%Europa e África*8,524 7,201 18%Oriente Médio e Ásia11,019 9,033 22%Outro(s)220 201 n/s$33,135 $28,091 18% Internacional$26,188 $21,895 20%América do Norte6,727 5,995 12%Outro(s)220 201 n/s$33,135 $28,091 18% Receita operacional do segmento antes de impostos Internacional$5,486 $4,063 35%América do Norte1,157 1,106 5%Outro(s)(120) (158) n/s$6,523 $5,011 30% Margem de receita operacional do segmento antes de impostos Internacional20.9% 18.6% 239 bpsAmérica do Norte17.2% 18.4% -124 bpsOutro(s)n/s n/s n/s19.7% 17.8% 185 bps EBITDA ajustado Internacional$6,988 $5,425 29%América do Norte1,559 1,470 6%Outro(s)131 53 n/s$8,678 $6,948 25%Corporativo e outros(571) (486) n/s$8,107 $6,462 25% Margem do EBITDA ajustado Internacional26.7% 24.8% 191 bpsAmérica do Norte23.2% 24.5% -135 bpsOutro(s)n/s n/s n/s26.2% 24.7% 146 bpsCorporativo e outrosn/s n/s n/s24.5% 23.0% 147 bps*T

-0- *T (em milhões de US$, exceto por quantias de participação) 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 202331 de dezembro de 2022VariaçãoReceita$33,135 $28,091 18%Receita antes de impostos - base GAAP$5,282 $4,271 24%Receita antes da margem de impostos - base GAAP15.9% 15.2% 74 bpsReceita líquida atribuível à SLB - base GAAP$4,203 $3,441 22%EPS diluído - base GAAP$2.91 $2.39 22% EBITDA ajustado*$8,107 $6,462 25%Margem do EBITDA ajustado*24.5% 23.0% 147 bpsReceita operacional do segmento antes de impostos*$6,523 $5,011 30%Margem operacional do segmento antes de impostos*19.7% 17.8% 185 bpsReceita líquida atribuível à SLB, excluindo cobranças e créditos*$4,305 $3,138 37%EPS diluído, excluindo cobranças e créditos*$2.98 $2.18 37% Receita por geografia Internacional$26,188 $21,895 20%América do Norte6,727 5,995 12%Outro(s)220 201 n/s$33,135 $28,091 18%*T

Sequencialmente, a receita do quarto trimestre aumentou 8%, o lucro por ação (excluindo cobranças e créditos) aumentou 10%, para US$ 0,86, e as margens do EBITDA ajustado atingiram outro máximo no ciclo. Em particular, a divisão submarina adquirida da Aker foi responsável por cerca de 70% do crescimento sequencial da receita, enquanto o portfólio legado continuou sua trajetória de crescimento nos mercados internacionais.

O CEO da SLB, Olivier Le Peuch, comentou: "Tivemos um excelente ano, marcado por um crescimento generalizado da receita, expansão das margens e fluxo de caixa livre excepcional. Na comparação ano a ano, aumentamos a receita e o EBITDA em 18% e 25%, respectivamente, e entregamos US$ 4 bilhões de fluxo de caixa livre - o que nos permitiu reduzir a dívida líquida em US$ 1,4 bilhão e devolver US$ 2 bilhões aos acionistas este ano por meio de dividendos e recompra de ações. Esses resultados demonstram nossa capacidade contínua de gerar lucros superiores e fluxos de caixa impressionantes, bem como de manter um balanço patrimonial sólido.

Desempenho impressionante no quarto trimestre e no ano inteiro

Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a receita internacional ultrapassou à da América do Norte, crescendo 18%, enquanto a América do Norte permaneceu relativamente estável. Excluindo a divisão submarina adquirida da Aker, a receita internacional cresceu 10% na comparação ano a ano, marcando o 10º trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. Nossa margem operacional global do segmento antes de impostos aumentou na comparação ano a ano pelo 12º trimestre consecutivo e terminamos o ano com uma margem internacional trimestral que atingiu um novo máximo no ciclo."

Um ano extraordinário de crescimento amplo, resiliente e duradouro

"Finalizamos o ano com um crescimento de 37% no lucro por ação (excluindo cobranças e créditos) e ampliando a margem do EBITDA ajustado em 147 pontos base (bps). Além disso, geramos US$ 6,64 bilhões em fluxo de caixa operacional e obtivemos retorno sobre capital empregado (ROCE) de 16%, o nível mais alto desde 2014 - resultado de nossa estratégia focada em retornos.

Nosso forte desempenho no ano inteiro foi impulsionado por um crescimento internacional substancial, com cerca de 90% de nossas GeoUnits internacionais apresentando aumentos na comparação ano a ano, complementados por um desempenho sustentado na América do Norte.

A receita internacional cresceu 20% na comparação ano a ano - em mais de US$ 4 bilhões - e as margens operacionais do segmento antes de impostos aumentaram 239 pontos base. Em particular, atingimos a maior receita de sempre no Oriente Médio, liderada pelo crescimento impressionante das GeoUnits na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egipto e Mediterrâneo Oriental.

Nas bacias offshore, fomos beneficiados por desenvolvimentos de ciclo longo, expansões de capacidade e atividades de exploração e avaliação, com um crescimento marcante no Brasil e na Angola e aumentos muito sólidos no Golfo do México dos EUA, na Guiana e na Noruega.

Na América do Norte, embora a atividade tenha se moderado conforme esperado no segundo semestre do ano, a receita aumentou 12% na comparação ano a ano, ultrapassando o número de plataformas. Esse desempenho superior foi impulsionado pelo nosso portfólio alavancado em tecnologia, tanto em território estadunidense quanto no Golfo do México dos EUA.

A nível divisional, nosso núcleo de negócios - que inclui Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção - acelerou, aumentando a receita em 20% na comparação ano a ano e ampliando a margem operacional do segmento antes de impostos em 277 pontos base.

A receita de Digital e Integração aumentou 4% na comparação ano a ano. Isso foi liderado pela divisão Digital, que continuou com um forte impulso de crescimento, gerando mais de US$ 2 bilhões em receita, enquanto a receita de APS diminuiu. Nosso sucesso em Digital foi impulsionado pela maior adoção da tecnologia Delfi? e pelos clientes que acolheram nossas soluções conectadas e autônomas de perfuração, dados e IA.

Também vimos a adoção contínua de nosso portfólio Transition Technologies? à medida que os clientes buscam aumentar a eficiência e reduzir as emissões. A necessidade de ser mais sustentável está se traduzindo em investimentos tangíveis por parte de nossos clientes, fazendo com o portfólio gere mais de US$ 1 bilhão em receita.

Também estamos muito felizes por ver que o nosso foco estratégico na centralização no cliente continue se traduzindo na satisfação do cliente, com o nosso desempenho e criação de valor alcançando reconhecimento em vários inquéritos do setor.

Estou extremamente orgulhoso dos nossos resultados anuais e gostaria de agradecer a toda a equipe da SLB por apresentar este excelente desempenho."

Maior crescimento internacional e retorno para os acionistas no futuro

"À medida que a demanda mundial de energia continua aumentando, a expectativa é de que a produção internacional desempenhe um papel fundamental na satisfação da oferta até ao final da década. Em particular, prevemos níveis recorde de investimento no Oriente Médio que se estendam para além de 2025, com uma expansão significativa na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Kuwait. O setor offshore continua sendo outro atributo de distinção deste ciclo de crescimento duradouro, servindo como uma fonte importante para o crescimento da produção e acréscimos de capacidade, e esperamos que a forte atividade continue no Brasil, África Ocidental, Mediterrâneo Oriental, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

No ambiente internacional, apesar das elevadas tensões geopolíticas em várias regiões, não prevemos um impacto significativo na atividade global do setor, na ausência de qualquer escalada. Além disso, esperamos que os investimentos de ciclo longo no Oriente Médio, no setor offshore internacional e nos recursos de gás sejam em grande parte dissociados das flutuações de curto prazo nos preços das matérias-primas.

Em 2024 vamos experimentar mais um ano de forte crescimento impulsionado pelos mercados internacionais. Beneficiando-nos dessa dinâmica de mercado, prevemos um maior crescimento liderado por Sistemas de Produção, fortalecido pelas oportunidades submarinas adicionais da nossa joint venture OneSubsea. Esperamos um impulso sustentado em Desempenho de Reservatórios, acompanhado pelo aumento da atividade em Construção de Poços. Além disso, esperamos a adoção contínua do nosso negócio Digital pelos clientes, principalmente em nossas novas plataformas tecnológicas.

Nossa estratégia focada no desempenho e nos retornos, combinada com nosso posicionamento de mercado diferenciado e capacidades digitais, impulsionará o crescimento rentável e a expansão adicional das margens, estabelecendo uma base sólida para um desempenho superior no longo prazo.

Com confiança na força e longevidade do ciclo e visibilidade em fluxos de caixa sólidos e sustentados, temos o prazer de anunciar que nosso Conselho de Administração aprovou um aumento de 10% em nosso dividendo trimestral. Além disso, planejamos aumentar as recompras de ações em 2024, melhorando visivelmente os retornos para os acionistas durante o ano todo.

Com uma estratégia clara, um portfólio posicionado de forma única e a equipe adequada, esperamos agregar valor a nossos clientes e acionistas nos próximos anos."

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou 1,8 milhão de ações ordinárias a um preço médio de US$ 54,46 por ação, por um preço total de compra de US$ 100 milhões.

Em 18 de janeiro de 2024, o Conselho de Administração da SLB aprovou um aumento de 10% no dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,250 por ação ordinária em circulação para US$ 0,275 por ação, começando com o dividendo a pagar em 4 de abril de 2024, aos acionistas registrados em 7 de fevereiro de 2024.

Receita do quarto trimestre por área geográfica

-0- *T (em milhões de US$)Três meses encerrados emVariação31 de dezembro de2023 30 de setembro de202331 de dezembro de2022SequencialAno a anoAmérica do Norte$1,641 $1,643 $1,633 - - América Latina1,722 1,681 1,619 2% 6% Europa e África*2,429 2,091 2,067 16% 18% Oriente Médio e Ásia3,141 2,842 2,508 11% 25% Eliminações e outros57 53 53 n/s n/s $8,990 $8,310 $7,879 8% 14% Internacional$7,292 $6,614 $6,194 10% 18% América do Norte$1,641 $1,643 $1,633 - - *T

-0- *T * Inclui a Rússia e a região do Cáspio n/s = não significativo*T

Internacional

A receita na América Latina de US$ 1,72 bilhão aumentou 2% sequencialmente devido principalmente à aquisição da divisão submarina da Aker, que impulsionou o crescimento no Brasil. Na comparação ano a ano, a receita do quarto trimestre cresceu 6%, impulsionada pelo aumento das vendas de Sistemas de Produção e pelo impacto da divisão submarina adquirida da Aker. O aumento da atividade de intervenção, estímulo e perfuração na Argentina também contribuiu para o crescimento anual da receita.

A receita da Europa e África de US$ 2,43 bilhões aumentou 16% sequencialmente, impulsionada principalmente pela divisão submarina adquirida da Aker, que foi responsável pela maior parte do crescimento sequencial da receita, principalmente na Escandinávia. O crescimento também foi impulsionado pela intensificação da atividade de exploração, perfuração e produção offshore na GeoUnit da Angola, África Central e Oriental. Na comparação ano a ano, a receita do quarto trimestre cresceu 18%, com a receita offshore na África quase duplicando, impulsionada pelo aumento das atividades de exploração, perfuração e produção. A divisão submarina da Aker na GeoUnit da Escandinávia também contribuiu para o aumento da receita anual, compensado em parte pela redução da receita na Rússia.

A receita no Oriente Médio e Ásia de US$ 3,14 bilhões aumentou 11% sequencialmente, impulsionada pelo crescimento robusto da atividade das GeoUnits na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito e Mediterrâneo Oriental, Leste Asiático e Omã. Esse aumento foi impulsionado por uma maior atividade de perfuração, intervenção, estimulação e avaliação, tanto em terra quanto no mar. Na comparação ano a ano, a receita do quarto trimestre aumentou 25%, impulsionada pelo crescimento significativo das GeoUnits na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Mediterrâneo Oriental, Kuwait, Leste Asiático e Omã.

América do Norte

A receita da América do Norte , de US$ 1,64 bilhão, ficou estável sequencialmente, já que a redução da atividade de perfuração em terras dos EUA e do Canadá foi compensada por maiores receita offshore no Golfo do México dos EUA. A receita offshore aumentou como resultado de maiores vendas de Sistemas de Produção submarina e da aquisição da divisão submarina da Aker. Na comparação ano a ano, a receita da América do Norte permaneceu estável, uma vez que a redução da atividade de perfuração em território estadunidense e a menor receita do projeto APS no Canadá foram compensadas por uma maior receita offshore.

Resultados do quarto trimestre por divisão

Digital e Integração

-0- *T (em milhões de US$)Três meses encerrados emVariação31 de dezembro de2023 30 de setembro de202331 de dezembro de2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$790 $737 $723 7% 9% América do Norte257 242 288 6% -11% Outro(s)2 3 1 n/s n/s $1,049 $982 $1,012 7% 4% Receita operacional antes de impostos$356 $314 $382 13% -7% Margem operacional antes de impostos34.0% 32.0% 37.7% 197 bps -375 bps n/s = não significativo*T

A receita de Digital e Integração de US$ 1,05 bilhão aumentou 7% sequencialmente devido ao aumento da receita de Digital em todas as áreas lideradas pelo Oriente Médio e Ásia e Europa e África, incluindo maiores vendas de dados de exploração na América do Norte. Na comparação ano a ano, a receita aumentou 4% devido ao forte crescimento internacional na receita de Digital, apesar da menor venda de dados de exploração no Golfo do México dos EUA, devido a atrasos na rodada de licenciamento, parcialmente compensados pela menor receita de APS no Canadá.

A margem operacional antes de impostos (34%) de Digital e Integração expandiu 197 bps sequencialmente devido à melhoria da rentabilidade em Digital. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos diminuiu 375 pontos base devido à redução da rentabilidade em APS, que foi afetada pelos preços mais baixos das commodities no Canadá.

Desempenho de Reservatórios

-0- *T (em milhões de US$)Três meses encerrados emVariação31 de dezembro de2023 30 de setembro de202331 de dezembro de2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$1,611 $1,554 $1,430 4% 13% América do Norte123 125 123 -2% 0% Outro(s)1 1 1 n/s n/s $1,735 $1,680 $1,554 3% 12% Receita operacional antes de impostos$371 $344 $282 8% 31% Margem operacional antes de impostos21.4% 20.5% 18.2% 88 bps 319 bps n/s = não significativo*T

A receita de Desempenho de Reservatórios de US$ 1,73 bilhão cresceu 3% sequencialmente, principalmente devido ao aumento da atividade de estimulação, intervenção e avaliação a nível internacional, principalmente no Oriente Médio e na África. O forte crescimento ocorreu no Catar e na Arábia Saudita devido ao aumento da atividade de avaliação e estimulação, respectivamente.

Na comparação ano a ano, a receita aumentou 12% em todas as áreas internacionais, lideradas pelo Oriente Médio e pela Ásia e apoiadas por uma maior atividade de avaliação, intervenção e estimulação.

A margem operacional antes de impostos de Desempenho do Reservatórios, de 21%, expandiu 88 pontos base sequencialmente e 319 pontos base na comparação ano a ano, representando o nível mais alto de margem operacional antes de impostos neste ciclo. Esses aumentos foram impulsionados principalmente pelo aumento da atividade, pelos preços e pela melhoria da alavancagem operacional em termos de avaliação e estímulo. A implementação de novas tecnologias também contribuiu para a expansão da margem, particularmente no Oriente Médio e Europa.

Construção de Poços

-0- *T (em milhões de US$)Três meses encerrados emVariação31 de dezembro de2023 30 de setembro de202331 de dezembro de2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$2,748 $2,707 $2,522 2% 9% América do Norte614 663 652 -7% -6% Outro(s)64 60 55 n/s n/s $3,426 $3,430 $3,229 - 6% Receita operacional antes de impostos$770 $759 $679 1% 13% Margem operacional antes de impostos22.5% 22.1% 21.0% 35 bps 143 bps n/s = não significativo*T

A receita de Construção de Poços, de US$ 3,43 bilhões, ficou estável sequencialmente, com o crescimento internacional sendo compensado por um declínio na receita da América do Norte. A receita internacional aumentou 2%, impulsionada principalmente pelo forte crescimento no Oriente Médio, Ásia e África. Na comparação ano a ano, a receita aumentou 6%, impulsionada pelo forte crescimento no Oriente Médio, Ásia e África devido à forte atividade de vendas de medições, fluidos e equipamentos. Esse aumento foi parcialmente compensado por quedas na América do Norte, América Latina e Rússia.

A margem operacional antes de impostos de Construção de Poços, de 22%, expandiu 35 pontos base sequencialmente, impulsionada pela melhoria da rentabilidade resultante do aumento da atividade no Oriente Médio, Ásia e África. Isso foi parcialmente compensado pelo declínio da atividade na América do Norte e pelo início dos efeitos sazonais no Hemisfério Norte. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos expandiu 143 pontos base, com a rentabilidade melhorando em medições e fluidos como resultado de maior atividade no Oriente Médio, Ásia e África.

Sistemas de Produção

-0- *T (em milhões de US$)Três meses encerrados emVariação31 de dezembro de 2023 30 de setembro de202331 de dezembro de2022SequencialAno a anoReceita Internacional$2,276 $1,740 $1,638 31% 39% América do Norte666 626 575 6% 16% Outro(s)2 1 2 n/s n/s $2,944 $2,367 $2,215 24% 33% Receita operacional antes de impostos$442 $319 $238 38% 85% Margem operacional antes de impostos15.0% 13.5% 10.8% 153 bps 426 bps n/s = não significativo *T

A receita de Sistemas de Produção de US$ 2,94 bilhões aumentou 24% sequencialmente e 33% na comparação ano a ano, principalmente devido à aquisição da divisão submarina da Aker. Excluindo a divisão submarina adquirida da Aker, a receita cresceu 4% sequencialmente e 11% na comparação ano a ano, impulsionada pelas fortes vendas internacionais. O crescimento sequencial orgânico se deveu às fortes vendas internacionais de sistemas de produção midstream, de elevação artificial e de produção submarina, parcialmente compensados pela redução nas vendas de completações. O crescimento orgânico anual foi impulsionado pelas fortes vendas internacionais de sistemas de produção submarina, completações e elevação artificial.

A margem operacional antes de impostos de Sistemas de Produção expandiu 153 pontos base sequencialmente para 15%, seu nível mais alto neste ciclo. A expansão foi impulsionada principalmente pelo aumento das vendas de sistemas de produção midstream, de elevação artificial e de produção submarina. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos expandiu 426 pontos base, liderada pela melhoria da rentabilidade em completações, sistemas de produção de superfície, elevação artificial e sistemas de produção submarina e impulsionada por um melhor mix de atividades, preços e a flexibilização das restrições da cadeia de suprimentos.

Destaques do trimestre

NÚCLEO

Concessões de contratos

A SLB continua obtendo novos contratos que se alinham com os principais pontos fortes da SLB, especialmente nas bacias offshore e internacionais. Os principais destaques são:

-- No Canadá, nos setores offshore de Newfoundland e Labrador, a Cenovus Energy concedeu à SLB um contrato de cinco anos para a construção de poços e serviços associados. A SLB prestará serviços de fluidos de perfuração e completação no campo West White Rose.

-- No México, a SLB obteve dois contratos com duração superior a dois anos do nosso principal cliente no país. O primeiro contrato é para cabeças de poço e árvores e o segundo é para sistemas mudline.

-- Na Argentina, a Energía Argentina adjudicou à SLB um contrato de válvulas para o Gasoduto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). O GPNK aumentará a capacidade de transporte de gás do campo de gás Vaca Muerta até centros de consumo no norte da Argentina. Além disso, devido a um ótimo desempenho, a Energía Argentina concedeu à SLB uma prorrogação do contrato atual de reversão do gasoduto norte. O gasoduto substituirá 2,4 bilhões de metros cúbicos por ano de combustíveis líquidos e gás natural liquefeito importado por combustíveis argentinos.

-- Na Líbia, a Repsol adjudicou à SLB e à parceira National Oil Wells Drilling & Workover Company um contrato para serviços integrados de construção de poços. O escopo do contrato inclui gerenciamento de projetos e todos os serviços de perfuração e testes de poços, incluindo serviços e produtos de núcleo e plataforma da SLB. O contrato é de dois poços exploratórios mais um poço opcional. A SLB implementará sua experiência em integração e fluxos de trabalho tecnológicos com o objetivo de reduzir o risco da entrega do poço de exploração e melhorar a taxa de sucesso de exploração e avaliação da Repsol.

-- Também na Líbia, a Nafusah concedeu à SLB um contrato de três anos de engenharia, aquisição e comissionamento (EPC), bem como para o arranque e operações de uma instalação de produção inicial utilizando uma das soluções de resposta rápida de produção Production ExPRESS? da SLB. Localizado na Área 47 de North Hamada, o projeto será capaz de processar até 10 mil barris de fluido por dia. O projeto Production ExPRESS é uma solução móvel e eficiente adequada à finalidade que permitirá à Nafusah adquirir informações adicionais sobre reservatórios e acelerar a produção de hidrocarbonetos com um investimento reduzido em relação ao projeto adicional de EPC, preservando o fluxo de caixa e a capacidade de entrega contínua do poço.

-- Na Arábia Saudita, a Saipem concedeu à SLB um contrato para válvulas esfera de entrada superior Grove? submarinas de alta pressão em águas rasas, válvulas de retenção oscilantes RING-O? e atuadores LEDEEN? para os campos de Qatif, Marjan, Abu Safah e Safaniyah. As válvulas e os atuadores serão instalados em linhas submarinas de águas rasas que são cruciais para o monitoramento permanente do fundo do poço.

-- No Cazaquistão, a subsidiária nacional da empresa petrolífera OzenMunaiGas concedeu à SLB um contrato baseado no desempenho para a locação de bombas elétricas de água submersível (ESP) e serviços associados para 150 poços no campo de Ozen. A SLB fornecerá soluções tecnológicas para enfrentar desafios como a depleção de reservatórios, incrustações, corrosão e deposição de parafina, ao mesmo tempo que visa um aumento na produção e no desempenho dos equipamentos.

-- Na Malásia, a PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB) concedeu à SLB um contrato de cinco anos para implementar serviços de perfuração com coiled tubing nas operações da PCSB. A PCSB pretende aumentar a sua eficiência e produção, ao mesmo tempo que reduz as emissões e os custos. O contrato começará com estudos de candidatos, nos quais a PCSB e a SLB colaborarão para identificar poços aplicáveis para as operações de perfuração com coiled tubing.

-- No noroeste da China, a Sinopec Northwest China Petroleum Bureau concedeu à SLB um contrato para análise de engenharia e um conjunto completo de soluções rotativas direcionáveis para três poços de longo alcance. Isso ocorreu após uma execução bem-sucedida em um poço de 10 mil metros, de alta temperatura e altamente desviado.

-- Na Austrália, a Woodside Energy contratou o grupo de desenvolvimento de campo integrado OneSubsea para identificar o conceito de desenvolvimento apropriado para a Fase 3 do projeto Julimar-Brunello, adicionando um tieback de poços adicionais para produção na plataforma Wheatstone. A abordagem colaborativa permitiu a rápida criação de um caso de negócios convincente para o avanço do projeto. A colaboração entre Woodside e OneSubsea é um exemplo da abordagem de desenvolvimento do OneSubsea Agile SPS para sistemas de produção submarinos, que facilita a tomada de decisões eficiente e otimiza o desenvolvimento submarino.

Tecnologia e desempenho

As introduções e implementações de tecnologia notáveis no trimestre incluem o seguinte:

-- Na Turquia, a SLB e a Zorlu Enerji implementaram uma bomba elétrica de água submersível (ESP) geotérmica com eficiência energética Reda Thermal? nas condições mais profundas e quentes para uma ESP, com uma profundidade de ajuste da bomba de 1,7 mil metros e temperatura de fundo de poço de 230°C. A implementação da ESP permitiu a geração de 2,98 megawatts de eletricidade sem emissões de carbono em um poço anteriormente inexplorado, mais um feito para o projeto da instalação de energia geotérmica de Kizildere, no qual a SLB e a Zorlu Enerji completaram mais de 10 poços geotérmicos de alta entalpia com a tecnologia Reda Thermal ESP.

-- Na Líbia, a Mellitah Oil & Gas concedeu à SLB uma nova campanha de estimulação baseada na aplicação da solução de estimulação de arenito eficiente e de baixo risco OneSTEP EF? em três poços no gigante campo de Bu Attifel. Após a estimulação dos três poços, a produção total de petróleo e gás aumentou 180% e 140%, respectivamente. As operações simplificadas do OneSTEP EF resultaram em 50% menos volume de fluido necessário para o trabalho de estimulação em comparação com os volumes de estimulação convencionais, aumentando assim a segurança e reduzindo o impacto ambiental com uma pegada operacional menor e menos volume de fluido descartado.

-- Na Indonésia, a SLB prestou serviços de construção de poços e desempenho de reservatórios e a coluna de assentamento submarino para o poço de exploração Geng North-1 localizado no Estreito de Makassar. A implementação de várias tecnologias da SLB permitiu testar o enorme reservatório com precisão e eficiência, com economia de tempo de até 88% em comparação com a tecnologia convencional. A implementação no ambiente hostil de águas profundas de alta pressão comprovou a robustez e o valor dessas tecnologias de ponta, que incluíam a sonda radial Saturn? 3D com o sistema de análise de fluidos de fundo de poço em tempo real InSitu Fluid Analyzer? e a subsequente implementação de diversas interfaces de teste de reservatórios de fundo de poço Symphony? pela primeira vez na Indonésia.

Descarbonização

A SLB está focada no desenvolvimento e implementação de tecnologias que possam reduzir as emissões e o impacto ambiental com soluções práticas e quantificavelmente comprovadas, tanto nas nossas operações principais quanto em indústrias adjacentes. Um exemplo é:

-- A SLB End-to-end Emissions Solutions (SEES) foi selecionada pela empresa de energia integrada Eni para fornecer planos abrangentes de medição e redução de emissões fugitivas de metano nas instalações operacionais globais da Eni. O projeto, que já está em andamento, está alinhado com os padrões do Parceria Petróleo e Gás Metano 2.0 - o principal programa de mitigação de metano do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O objetivo é fornecer à Eni dados precisos das suas emissões fugitivas de metano para a elaboração de relatórios transparentes e informar os esforços estratégicos da Eni para reduzir as emissões fugitivas. O metano é um potente gás com efeito-estufa que tem um impacto nas alterações climáticas até 84 vezes maior do que o dióxido de carbono em um período de 20 anos e representa cerca de metade das emissões operacionais do setor de petróleo e gás.

DIGITAL

A SLB está implementando tecnologia digital em escala, fazendo parceria com clientes para migrar sua tecnologia e fluxos de trabalho para a nuvem, adotar novos recursos habilitados por IA e aproveitar informações para elevar seu desempenho. Os principais destaques são:

-- A SLB e a Geminus AI anunciaram um acordo de parceria de investimento e tecnologia para implementar o primeiro construtor de modelos de IA com base na física para operações de petróleo e gás. O construtor de modelos Geminus combina abordagens baseadas na física com dados de processo para produzir modelos de IA altamente precisos que podem ser implementados em escala, com muito mais rapidez e custo muito mais baixo do que as abordagens tradicionais de IA. Cientistas de dados e engenheiros de modelagem podem usar a plataforma para prever o comportamento de sistemas complexos de reservatórios e tomar decisões informadas em tempo real.

-- A SLB e a Nabors Industries anunciaram uma colaboração para dimensionar a adoção de soluções de perfuração automatizadas para operadores de petróleo e gás e empreiteiras de perfuração. O acordo permitirá que os clientes integrem perfeitamente os aplicativos de automação de perfuração e os sistemas operacionais das plataformas das empresas para oferecer melhor desempenho e eficiência na construção de poços. A nova integração oferece aos clientes acesso a um conjunto mais amplo de tecnologias de automação de perfuração e maior flexibilidade para utilizar seus sistemas e equipamentos de controle de plataforma existentes nos sistemas operacionais de plataforma PRECISE? da SLB ou SmartROS ® da Nabors.

-- A Azule Energy, uma joint venture entre a bp e Eni Angola, o maior produtor independente de energia na Angola, adjudicou à SLB um contrato para implementar a plataforma digital Delfi. O escopo do contrato cobre a transformação digital da Azule em operações de exploração e produção, incluindo a movimentação de fluxos de trabalho subterrâneos para a nuvem. A Azule visa melhorias nas operações de negócios e na produtividade usando IA e aprendizado de máquina para gerar mais informações a partir de dados, acelerando os fluxos de trabalho e a tomada de decisões.

-- Na Colômbia, a Lewis Energy Colombia Inc. concedeu à SLB um contrato de software como serviço (SaaS) de três anos para a implementação da plataforma digital Delfi. A Lewis migrará e integrará dados do software de conhecimento Studio? E&P em fluxos de trabalho digitais subterrâneos na plataforma Delfi para melhorar o desempenho e a eficiência de suas operações e permitir respostas eficazes aos desafios diários.

-- No Kuwait, a Kuwait Drilling Company (KDC) celebrou um contrato com a SLB para implementar a solução coerente de concepção e engenharia de poços DrillPlan? na Delfi como escopo de planejamento para seus serviços de perfuração direcional. A solução DrillPlan permite que a KDC produza melhores planos de perfuração de forma rápida e eficiente usando IA, aprendizado de máquina e ambiente de computação de alto desempenho na nuvem.

-- Também no Kuwait, a Kuwait Oil Company (KOC) fez parceria com a SLB INNOVATION FACTORI para desenvolver e implementar fluxos de trabalho de perfuração, produção e subsuperfície baseados em IA e aprendizado de máquina para seus diversos ativos utilizando a plataforma de IA da Dataiku, o software de subsuperfície SLB Petrel? e o software de poço Techlog?. A SLB e a KOC trabalharam juntas para desenvolver um novo processo para automatizar a análise de perda de lama e prever perdas potenciais e sua gravidade em poços planejados, usando aprendizado de máquina. Essa capacidade preditiva reduz o tempo não produtivo e mitiga os custos associados ao controle de poços, incluindo despesas com plataforma, perda de material em circulação e tampões de cimento.

NOVAS ENERGIAS

A SLB continua participando na transição mundial para sistemas energéticos de baixo carbono por meio de tecnologia inovadora e parcerias estratégicas, que abrange o seguinte:

-- No Mar do Norte, a SLB e a Northern Lights Joint Venture assinaram um memorando de entendimento com a Microsoft para otimizar os fluxos de trabalho integrados baseados na nuvem para a operação da Northern Lights, um dos primeiros fornecedores de transporte e armazenamento de CO 2 para captura e armazenamento de carbono (CCS) transfronteiriço. A colaboração contribuirá para o desenvolvimento de soluções digitais escaláveis e econômicas para a indústria emergente de CCS. Nas fases iniciais da colaboração, a SLB estenderá seus fluxos de trabalho digitais de CCS e sistemas de simulação numérica na Delfi, que foi implementada para agilizar os fluxos de trabalho subterrâneos da Northern Lights em 2022.

-- Nos Emirados Árabes Unidos, a Sharjah National Oil Corporation concedeu à SLB um projeto de consultoria de CCS com o objetivo de injetar CO 2 e outros gases em campos maduros de gás onshore de Sharjah. A SLB aproveitará sua solução de avaliação de locais de armazenamento, que incorpora planejamento de medição, monitoramento e verificação, e aplicará seu conhecimento técnico e experiência em gerenciamento de reservatórios e tecnologias subterrâneas para avaliar a capacidade, injetividade e contenção. O projeto avaliará o potencial de armazenamento de carbono em termos de fiabilidade, economia e sustentabilidade e fornecerá consultas sobre a estratégia de injeção e monitorização.

-- No Japão, a INPEX e a JOGMEC concluíram um teste piloto de captura, utilização e armazenamento de carbono no campo de petróleo e gás depletado de Minami-aga com tecnologia da SLB que fornece suporte para dois poços de injeção e um teste de injeção de curto prazo. Na fase de perfuração, a plataforma de varredura acústica Sonic Scanner? e os dados de teste de dinâmica de formação modular MDT? foram fundamentais na avaliação da contenção, e os sistemas de monitoramento permanente WellWatcher? foram implementados. Para o teste de injeção, a SLB projetou e executou bombeamento de CO 2 e forneceu serviços integrados para flexitubo, testes de superfície e registro de wireline em poço revestido. O serviço de espectroscopia multifuncional Pulsar? foi empregado para monitoramento de CO 2 próximo ao poço. Antes e depois da injeção de CO 2 , foi usado um fluxo de trabalho de soluções de fibra óptica Optiq? para o monitoramento acústico e da temperatura.

QUADROS FINANCEIROS

Demonstração condensada consolidada da receita

-0- *T (em milhões de US$, exceto por quantias de participação) Quarto trimestre 12 meses Períodos encerrados em 31 de dezembro 2023 2022 2023 2022 Receita $8,990 $7,879 $33,135 $28,091 Juros e outras receitas (1)95 174 342 610 Despesas Custo de receita (1)7,194 6,308 26,572 22,938 Pesquisa e engenharia 187 178 711 634 Geral e administrativo 96 99 364 376 Fusão e integração (1)45 - 45 - Juros 130 121 503 490 Receita antes de impostos (1)$1,433 $1,347 $5,282 $4,271 Despesa fiscal (1)284 264 1,007 779 Receita líquida (1)$1,149 $1,083 $4,275 $3,492 Receita líquida atribuível à participação minoritária (1)36 18 72 51 Receita líquida atribuível à SLB (1)$1,113 $1,065 $4,203 $3,441 Lucro diluído por ação da SLB (1)$0.77 $0.74 $2.91 $2.39 Média de ações em circulação 1,429 1,420 1,425 1,416 Média de ações em circulação presumindo diluição 1,446 1,442 1,443 1,437 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)$609 $549 $2,312 $2,147 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS. *T

Balanço patrimonial condensado consolidado

-0- *T (em milhões de US$) 31 de dezembro de 31 de dezembro de Ativos2023 2022 Ativos circulantesCaixa e investimentos de curto prazo$3,989 $2,894 Contas a receber7,812 6,766 Inventários4,387 3,999 Outros ativos circulantes1,530 1,344 17,718 15,003 Investimento em empresas afiliadas1,624 1,581 Ativos fixos7,240 6,607 Ágio14,084 12,982 Ativos intangíveis3,239 2,992 Outros ativos4,052 3,970 $47,957 $43,135 Passivos e patrimônio líquidoPassivos circulantesContas a pagar e passivos acumulados$10,904 $9,121 Passivo estimado para imposto de renda994 1,002 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo1,123 1,632 Dividendos a pagar374 263 13,395 12,018 Dívida de longo prazo10,842 10,594 Benefícios pós-aposentadoria175 165 Outros passivos2,186 2,369 26,598 25,146 Patrimônio líquido21,359 17,989 $47,957 $43,135 *T

Liquidez

-0- *T (em milhões de US$) Componentes da liquidez31 de dezembro de2023 30 de setembro de202331 de dezembro de2022Caixa e investimentos de curto prazo $3,989 $3,735 $2,894 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo (1,123) (1,998) (1,632) Dívida de longo prazo (10,842) (11,147) (10,594) Dívida líquida (1) $(7,976) $(9,410) $(9,332) Detalhes de alteração na liquidez: 12 Quarto 12 meses trimestre meses Períodos encerrados em 31 de dezembro2023 2023 2022 Receita líquida$4,275$1,149 $3,492 Cobranças e créditos, líquidos de impostos (2)110146 (303) 4,3851,295 3,189 Depreciação e amortização (3)2,312609 2,147 Despesa de compensação baseada em ações29375 313 Alteração no capital de giro(215)1,138 (1,709) Restituição de imposto federal dos EUA8585 - Outro(s)(223)(180) (220) Fluxo de caixa operacional6,6373,022 3,720 Despesas de capital(1,939)(594) (1,618) Investimentos APS(507)(116) (587) Dados de exploração capitalizados(153)(32) (97) Fluxo de caixa livre (4)4,0382,280 1,418 Dividendos pagos(1,317)(356) (848) Programa de recompra de ações(694)(100) - Rendimentos de planos de ações de funcionários2815 222 Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido(330)(50) (58) Rendimentos da venda de ações da Liberty137- 732 Rendimentos da venda de ações da ADC-- 223 Rendimentos da venda de imóveis-- 120 Compras de títulos Blue Chip Swap(185)(16) (259) Produto da venda de títulos Blue Chip Swap976 111 Impostos pagos sobre compensações líquidas liquidadas baseadas em ações(169)(7) (93) Outro(s)(195)(1) (105) Diminuição da dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio1,6631,761 1,463 Impacto das mudanças nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida(307)(327) 261 Diminuição da dívida líquida1,3561,434 1,724 Dívida líquida, início do período(9,332)(9,410) (11,056) Dívida líquida, final do período$(7,976)$(7,976) $(9,332) *T

-0- *T (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie e investimentos de curto prazo. A administração acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis aos investidores e à administração sobre o nível de endividamento da SLB ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. A Dívida líquida é uma medida financeira non-GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS. (4) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa operacional menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da SLB de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira non-GAAP que deve ser considerada como complemento, não como substituto ou superior ao fluxo de caixa livre operacional. *T

Cobranças e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, esta divulgação de resultados do quarto trimestre de 2023 também inclui medidas financeiras non-GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras non-GAAP discutidas em "Liquidez", a receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos, bem como as medidas dela derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo cobranças e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo cobranças e créditos EBITDA ajustado; e margem do EBITDA ajustada) são medidas financeiras non-GAAP. A administração acredita que a exclusão de cobranças e créditos dessas medidas financeiras proporciona uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, e um meio para avaliar as operações da SLB ao longo do período. Essas medidas também são usadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certas compensações de incentivo. As medidas financeiras non-GAAP anteriores devem ser consideradas como complemento, não como substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com GAAP. A seguir está uma reconciliação de algumas dessas medidas non-GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada "Informações complementares" (pergunta 10).

-0- *T (em milhões de US$, exceto por quantias de participação) Quarto trimestre de 2023Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $1,433 $284 $36 $1,113 $0.77 Fusão e integração (1) 56 8 8 40 0.03 Desvalorização argentina (2) 90 - - 90 0.06 Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $1,579 $292 $44 $1,243 $0.86 Quarto trimestre de 2022Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $1,347 $264 $18 $1,065 $0.74 Ganho no investimento de capital da ADC (107) (3) - (104) (0.07) Ganho com a venda de ações da Liberty (84) (19) - (65) (0.05) Ganho na recompra de títulos (11) (2) - (9) (0.01) Prejuízo em transações Blue Chip Swap 139 - - 139 0.10 Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $1,284 $240 $18 $1,026 $0.71 *T

-0- *T (em milhões de US$, exceto por quantias de participação) 12 meses de 2023Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $5,282 $1,007 $72 $4,203 $2.91 Quarto trimestreFusão e integração (1) 56 8 8 40 0.03 Desvalorização argentina (2) 90 - - 90 0.06 Primeiro trimestreGanho com a venda de ações da Liberty (3) (36) (8) - (28) (0.02) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $5,392 $1,007 $80 $4,305 $2.98 12 meses de 2022Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluído *Receita líquida da SLB (base GAAP) $4,271 $779 $51 $3,441 $2.39 Quarto trimestreGanho no investimento de capital da ADC (107) (3) - (104) (0.07) Ganho com a venda de ações da Liberty (84) (19) - (65) (0.05) Ganho na recompra de títulos (11) (2) - (9) (0.01) Prejuízo em transações Blue Chip Swap 139 - - 139 0.10 Segundo trimestreGanho com a venda de ações da Liberty (215) (14) - (201) (0.14) Ganho na venda de determinados imóveis (43) (2) - (41) (0.03) Primeiro trimestreGanho com a venda de ações da Liberty (26) (4) - (22) (0.02) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $3,924 $735 $51 $3,138 $2.18 *T

-0- *T (1) $45 million of these charges were classified in Merger & integration in the Condensed Consolidated Statement of Income with the remaining $11 million classified in Cost of revenue . (2) Classified in Cost of revenue in the Condensed Consolidated Statement of income . (3) Classified in Interest & other income in the Condensed Consolidated Statement of income . *T

Não houve cobranças ou créditos no quarto trimestre de 2023.

Todas as cobranças e créditos do ano inteiro de 2022 são classificadas em Juros e outras receitas na Demonstração condensada consolidada da receita.

* A soma não bate devido ao arredondamento.

Divisões

-0- *T (em milhões de US$) Três meses encerrados em31 de dezembro de 202330 de setembro de 202331 de dezembro de 2022ReceitaReceitaantes deimpostos ReceitaReceitaantes deimpostosReceitaReceitaantes deimpostosDigital e Integração$1,049$356 $982 $314 $1,012 $382 Desempenho de Reservatórios1,735371 1,680 344 1,554 282 Construção de Poços3,426770 3,430 759 3,229 679 Sistemas de Produção2,944442 2,367 319 2,215 238 Eliminações e outros(164)(71) (149) (53) (131) (24) Receita operacional do segmento antes de impostos1,868 1,683 1,557 Corporativo e outros(193) (182) (169) Rendimentos de juros (1)30 20 14 Despesa de juros (1)(126) (126) (118) Cobranças e créditos (2)(146) - 63 $8,990$1,433 $8,310 $1,395 $7,879 $1,347 *T

-0- *T (em milhões de US$) Ano inteiro de 2023ReceitaReceitaantes deimpostos Depreciação e amortização (3)Despesa líquidade juros(receita) (4)EBITDAajustado (5)Investimentosde capital (6)Construção de Poços$3,871$1,257$578$12$1,847$660Sistemas de Produção6,5611,263387(4)1,646514Construção de Poços13,4782,932587(5)3,514908Sistemas de Produção9,8311,245325(1)1,569384Eliminações e outros(606)(174)277(1)1021336,5232,15418,6782,599Corporativo e outros(729)158(571)Rendimentos de juros (1)87Despesa de juros (1)(489)Cobranças e créditos (2)(110)$33,135$5,282$2,312$1$8,107$2,599*T

-0- *T (em milhões de US$) Ano inteiro de 2022ReceitaReceitaantes deimpostos Depreciação e amortização (3)Despesas líquidasde juros(receita) (4)EBITDAajustado (5)Investimentosde capital (6)Digital e Integração$3,725$1,357$504$11$1,872$689Desempenho de Reservatórios5,553881386(34)1,233478Construção de Poços11,3972,202524(25)2,701687Sistemas de Produção7,862748311(11)1,047346Eliminações e outros(446)(177)271(1)951025,0111,996(60)6,9482,302Corporativo e outros(637)151(486)Rendimentos de juros (1)27Despesa de juros (1)(477)Cobranças e créditos (2)347$28,091$4,271$2,147$(60)$6,462$2,302*T

-0- *T (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, APS e custos de dados de exploração. (4) Exclui rendimentos e despesas de juros registradas no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo depreciação e amortização, rendimentos de juros, despesas de juros e cobranças e créditos. (6) Os investimentos de capital incluem despesas de capital, investimentos em APS e custos de dados de exploração capitalizados. *T

Geografia

-0- *T (em milhões de US$) Ano inteiro de 2023ReceitaReceitaantes de impostos Depreciação e amortização (3)Despesas líquidasde juros(receita) (4)EBITDAajustado (5)Internacional$26,188$5,486$1,513($11)$6,988América do Norte6,7271,157389131,559Eliminações e outros220(120)252(1)1316,5232,15418,678Corporativo e outros(729)158(571)Rendimentos de juros (1)87Despesa de juros (1)(489)Cobranças e créditos (2)(110)$33,135$5,282$2,312$1$8,107*T

-0- *T Ano inteiro de 2022ReceitaReceitaantes de impostos Depreciação e amortização (3)Despesas líquidasde juros(receita) (4)EBITDAajustado (5)Internacional$21,895$4,063$1,433($71)$5,425América do Norte5,9951,106353121,470Eliminações e outros201(158)210(1)535,0111,996(60)6,948Corporativo e outros(637)151(486)Rendimentos de juros (1)27Despesa de juros (1)(477)Cobranças e créditos (2)347$28,091$4,271$2,147$(60)$6,462*T

-0- *T (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, APS e custos de dados de exploração. (4) Exclui rendimentos e despesas de juros registradas no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo depreciação e amortização, rendimentos de juros, despesas de juros e cobranças e créditos. *T

Informações complementaresPerguntas frequentes

-0- *T 1)Qual é a orientação para investimento de capital para o ano completo de 2024? O investimento de capital (composto de capex, custos de dados de exploração e investimentos em APS) para todo o ano de 2024 deverá ser de aproximadamente US$ 2,6 bilhões, o mesmo nível do ano inteiro de 2023. 2)Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2023? O fluxo de caixa operacional no quarto trimestre de 2023 foi de US$ 3,02 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 2,28 bilhões. 3)Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o ano inteiro de 2023? O fluxo de caixa operacional no quarto trimestre de 2023 foi de US$ 6,64 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 4,04 bilhões. 4)O que foi incluído em "Juros e outras receitas" para o quarto trimestre de 2023? "Juros e outras receitas" para o quarto trimestre de 2023 foi de US$ 95 milhões. Isso consistiu em rendimentos de juros de US$ 41 milhões e ganhos de investimentos em método de equivalência patrimonial de US$ 54 milhões. 5)Como os rendimentos de juros e as despesas de juros mudaram durante o quarto trimestre de 2023? Os rendimentos de juros de US$ 41 milhões no quarto trimestre de 2023 aumentaram US$ 20 milhões sequencialmente. A despesa de juros de US$ 130 milhões aumentou US$ 1 milhão sequencialmente. 6)Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes de impostos e o lucro operacional do segmento antes de impostos da SLB? A diferença consiste em itens corporativos, cobranças e créditos e rendimentos de juros e despesas de juros não alocadas aos segmentos, bem como despesas de compensação baseada em ações, despesas de amortização associadas a alguns ativos intangíveis, certas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. 7)Qual foi a taxa efetiva de impostos (ETR) para o quarto trimestre de 2023? A ETR para o quarto trimestre de 2023, calculada de acordo com GAAP, foi de 19,9% em comparação com 18,6% para o terceiro trimestre de 2023. Excluindo cobranças e créditos, a ETR do quarto trimestre de 2023 foi de 18,5%. Não houve cobranças ou créditos no quarto trimestre de 2023. 8)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em domingo, 31 de dezembro de 2023 e como isso mudou em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,427 bilhão de ações ordinárias em circulação em domingo, 31 de dezembro de 2023 e 1,423 bilhão de ações em circulação em sábado, 30 de setembro de 2023. *T

-0- *T (em milhões de US$) Ações em circulação em sábado, 30 de setembro de 2023 1,423 Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários - Ações emitidas aos beneficiários, menos as ações permutadas - Aquisição de ações restritas 1 Ações emitidas na aquisição da divisão submarina da Aker 5 Programa de recompra de ações (2) Ações em circulação em domingo, 31 de dezembro de 2023 1,427 *T

-0- *T 9) Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2023? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,429 bilhão durante o quarto trimestre de 2023 e 1,424 bilhão durante o terceiro trimestre de 2023. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação. *T

-0- *T (em milhões de US$)Quarto trimestre de 2023Terceiro trimestre de 2023Média ponderada de ações em circulação1,429 1,424 Ações restritas não investidas16 16 Suposto exercício de opções de compra de ações1 2 Média de ações em circulação, assumindo diluição1,446 1,442 *T

-0- *T 10)Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no quarto trimestre de 2023, no terceiro trimestre de 2023, no quarto trimestre de 2022, no ano inteiro de 2023 e no ano inteiro de 2022? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 2,27 bilhões no quarto trimestre de 2023, US$ 2,08 bilhões no terceiro trimestre de 2023 e US$ 1,92 bilhões no quarto trimestre de 2022, e foi calculado da seguinte forma: *T

-0- *T (em milhões de US$) Quarto trimestre de2023 Terceiro trimestre de2023Quarto trimestre de2022 Receita líquida atribuível à SLB$1,113 $1,123 $1,065 Receita líquida atribuível à participação minoritária36 13 18 Despesa fiscal284 259 264 Receita antes de impostos$1,433 $1,395 $1,347 Cobranças e créditos146 - (63) Depreciação e amortização609 579 549 Despesa de juros130 129 121 Rendimentos de juros(41) (22) (33) EBITDA ajustado$2,277 $2,081 $1,921 *T

-0- *T O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 8,10 bilhões no ano inteiro de 2023 e de US$ 6,46 bilhões no ano inteiro de 2022, e foi calculado da seguinte forma: (em milhões de US$) 12meses de 2023 12meses de 2022 Receita líquida atribuível à SLB$4,203 $3,441 Receita líquida atribuível à participação minoritária72 51 Despesa fiscal1,007 779 Receita antes de impostos$5,282 $4,271 Cobranças e créditos110 (347) Depreciação e amortização2,312 2,147 Despesa de juros503 490 Rendimentos de juros(100) (99) EBITDA ajustado $8,107 $6,462 *T

-0- *T O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo cobranças e créditos, depreciação e amortização, despesa de juros e rendimentos de juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma medida de rentabilidade importante para a SLB e que fornece uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, e um meio para avaliar as operações da SLB ao longo do período. O EBITDA ajustado também é utilizado pela administração como medida de desempenho na determinação de determinadas compensações de incentivo. O EBITDA ajustado deve ser considerado como adição, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. 11)Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização para o quarto trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2022? Os componentes das despesas de depreciação e amortização para o quarto trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2022 foram os seguintes: *T

-0- *T (em milhões de US$) Quarto trimestre de2023 Terceiro trimestre de2023Quarto trimestre de2022 Depreciação de ativos fixos$380 $365 $347 Amortização de ativos intangíveis83 78 75 Amortização de investimentos APS111 107 102 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados35 29 25 $609 $579 $549 *T

-0- *T 12)Quais divisões compõem o núcleo de negócios da SLB e qual foi sua receita e lucro operacional antes de impostos no ano inteiro de 2023 e no ano inteiro de 2022? O núcleo de negócios da SLB compreende as divisões de Desempenho do Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita e o lucro operacional antes de impostos do núcleo de negócios da SLB no ano inteiro de 2023 e no ano inteiro de 2022 são calculados da seguinte forma: *T

-0- *T 12 meses encerrados em 31 de dezembro de2023 31 de dezembro de2022 Variação Receita Desempenho de Reservatórios$6,561 $5,553 Construção de Poços13,478 11,397 Sistemas de Produção9,831 7,862 $29,870 $24,812 20% Receita operacional antes de impostos Desempenho de Reservatórios$1,263 $881 Construção de Poços2,932 2,202 Sistemas de Produção1,245 748 $5,440 $3,831 42% Margem operacional antes de impostos Desempenho de Reservatórios19.2% 15.9% Construção de Poços21.8% 19.3% Sistemas de Produção12.7% 9.5% 18.2% 15.4% 277 bps*T

-0- *T 13)Como a SLB calcula o retorno sobre capital empregado (ROCE)? A SLB calcula o ROCE como um índice, cujo numerador é (a) lucro líquido, excluindo cobranças e créditos, mais (b) despesas líquidas de juros após impostos, e cujo denominador é (x) patrimônio líquido, incluindo participações societárias minoritárias (média do início e do final de cada trimestre do ano), mais (y) dívida líquida (média do início e do final de cada trimestre do ano). O ROCE é uma medida da eficiência do nosso capital empregado e é um indicador abrangente do desempenho da empresa e da gestão no longo prazo. *T

