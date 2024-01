Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Economy and Planning

A Arábia Saudita dá prioridade à paz e à prosperidade em seus esforços para trazer estabilidade e segurança ao Oriente Médio apesar da contínua volatilidade geopolítica na região, disse hoje ao Encontro Anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2024 Sua Alteza Real a Princesa Reema Bandar Al-Saud, Embaixadora do Reino da Arábia Saudita nos Estados Unidos da América. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240118884437/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Saudi Ambassador to US says Kingdom prioritizing 'peace and prosperity' policies at the World Economic Forum 2024 (Photo: AETOSWire)

"O Reino nunca priorizou a normalização em sua política. A paz e a prosperidade estão no centro de sua política", foi o que ela disse em uma sessão sobre "Arábia Saudita: A Trajetória Futura". Em seu discurso, Sua Alteza Real enfatizou que a Arábia Saudita está focada no "povo palestino, que merece um Estado, soberania e um destino que seja definitivo. É assim que obtemos segurança. Levamos a paz, levamos a prosperidade, levamos a segurança e vamos conseguir isso através do estado Palestino". O Ministro de Estado de Assuntos Estrangeiros, Membro do Conselho de Ministros e Enviado para Assuntos Climáticos, Sua Excelência Adel A. Aljubeir, falou na mesma sessão da necessidade de abordar as mudanças climáticas cientificamente, sem emoções e hipocrisia. "O apetite mundial por energia é ilimitado. O acréscimo adicional de suprimentos energéticos deverá originar-se de recursos não petrolíferos", disse Aljubeir. Por sua vez, Sua Excelência Mohammed Aljadaan, Ministro de Finanças da Arábia Saudita, afirmou que a Arábia Saudita está determinada a dobrar o ritmo do que está fazendo em sua economia pois a região e o mundo necessitam de uma Arábia Saudita forte. Aljadaan apontou que o PIB não petrolífero do Reino está crescendo, o desemprego está no nível mais baixo e a participação das mulheres na mão de obra já ultrapassou a meta estabelecida pela Visão Saudita 2030.

Na sessão realizada antes sobre o "Dilema econômico da região MENA: reformas em meio à incerteza", Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economia e de Planejamento da Arábia Saudita, disse ainda que o Oriente Médio "sempre sai dos desafios como uma versão melhor de si mesmo", afirmando que a região tinha a oportunidade de ser "coautora do futuro da economia global". Alibrahim abordou as transformações nacionais, destacando a importância de realizar "de forma consistente, com audácia e com o objetivo de colaborar com o mundo. A Visão 2030 é uma evolução, uma transformação que nos leva para onde queremos estar como economia e sociedade", afirmou. Ainda pela manhã, uma sessão sobre "Regeneração dos oceanos por meio da inovação colaborativa" examinou enfoques e soluções a desafios ambientais.

