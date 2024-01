Duquesa Sarah Ferguson é diagnosticada com câncer de pele

"Após ter sido diagnosticada neste verão com uma forma precoce de câncer de mama, Sarah, Duquesa de York, acaba de saber que sofre de um melanoma maligno", declarou o porta-voz em um comunicado.

A ex-esposa do príncipe Andrew, Sarah Ferguson, que recentemente foi submetida a cirurgia por um câncer de mama, tem um "melanoma maligno", um câncer de pele, anunciou seu porta-voz neste domingo (21).

Uma das pintas removidas e examinadas "foi identificada como cancerosa", disse o porta-voz, que afirmou que Sarah "mantém a moral elevada" apesar das más notícias.

A ex-esposa do príncipe Andrew, cujas acusações de abuso sexual resultaram em um acordo financeiro, continua dividindo com ele uma mansão perto do Castelo de Windsor.

A Duquesa de York não faz mais parte dos membros ativos da família real britânica.

