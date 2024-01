Síria: Ataque atribuído a israelenses mata comandante da Força Quds do Irã

Um ataque em Damasco, capital da Síria, destruiu um prédio usado pela Guarda Revolucionária paramilitar iraniana neste sábado, 20, matando um comandante e um de seus adjuntos, informaram a mídia estatal síria e um meio de comunicação iraniano, sem citar os nomes das vítimas. A ofensiva é atribuída a Israel.

A Student News Network do Irã disse que os homens eram membros da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana. A TV estatal síria informou que a "agressão israelense" teve como alvo um edifício residencial no bairro de Mazzeh, fortemente vigiado, no oeste de Damasco, sede de várias missões diplomáticas. O bombardeio ocorreu perto das embaixadas da Venezuela e da África do Sul.

Um monitor de guerra da oposição, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, disse que pelo menos cinco pessoas foram mortas no ataque com mísseis que ocorreu enquanto autoridades de grupos apoiados pelo Irã realizavam uma reunião.