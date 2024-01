Magnata indiano que fez fortuna com carvão agora aposta em energias renováveis

No deserto perto da fronteira com o Paquistão, Gautam Adani, o magnata mais polêmico da Índia, está construindo o maior parque de energias renováveis do mundo, uma aposta com a qual o homem mais rico da Ásia busca consolidar sua fortuna.

Sob o sol escaldante, milhares de trabalhadores instalam painéis solares, escavam a área que abrigará as estações eólicas e desenrolam cabos que alimentarão o sistema.

O parque de energias renováveis terá uma área colossal de 726 km2, equivalente ao tamanho de Nova York.