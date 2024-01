Loewe explora humor e Hermès, a sobriedade, na Semana da Moda masculina de Paris

As duas casas de luxo, nascidas no século XIX em torno da produção de couro, cultivam o mesmo tipo de clientela, mas suas propostas para a temporada são bem diferentes.

A marca espanhola Loewe optou pelo humor em seu desfile de moda masculina, neste sábado (20), com roupas de couro amarradas abaixo da cintura, enquanto a francesa Hermès apresentou um desfile mais solene, com cores sóbrias.

Na Hermès, a paleta de cores foi sóbria, do preto ao marrom escuro, com certos toques de azul acinzentado em um colete e verde maçã em jaquetas e suéteres.

Na Loewe, Anderson apresentou um terno de lã cinza, em risca-de-giz, de corte impecável, mas as calças foram enfiadas debaixo das meias brancas, e estas, por sua vez, são usadas com tênis de stake.

"As peças (de roupa) são unidas umas às outras: os sapatos às meias, as meias às calças, as calças à jaqueta ou ao sobretudo, o cinto à cintura; em uma tentativa sarcástica de impor, ao invés de propor, um olhar muito parecido com o que ocorre na realidade na colagem em que todos vivemos", explicou Loewe em nota à imprensa.

A coleção "tem muito a ver com a forma como nos apresentamos", explicou o estilista à imprensa.

"Queria reinterpretar as normas, mas fazendo alguma pegadinha", acrescentou, dando como exemplo "essa calça por dentro da meia".