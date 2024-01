Relógio que gerou dor de cabeça para Schwarzenegger tem 'final feliz'

Um relógio de luxo colocou Arnold Schwarzenegger em apuros esta semana, quando ele se esqueceu de declará-lo na alfândega na Alemanha, mas a história teve um "final feliz", já que o acessório acabou sendo leiloado por 290 mil dólares (1,4 milhão de reais), anunciou a organização ambientalista do ator nesta sexta-feira (19).

"A aventura alfandegária de Arnold Schwarzenegger teve um final feliz: o relógio mais famoso do mundo foi leiloado por 270 mil euros", afirmou em comunicado nesta sexta-feira a Schwarzenegger Climate Initiative, organização de defesa ambiental criada pelo ator.

O relógio foi leiloado na véspera junto com obras de arte e uma sessão de treino com o famoso fisiculturista, na exclusiva estação de esqui de Kitzbühel, na Áustria, diante de 160 convidados, incluindo o emissário do Clima dos Estados Unidos, John Kerry.