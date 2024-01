Mobilizações contra extrema direita ganham força na Alemanha

As manifestações contra a extrema direita estão se multiplicando na Alemanha, após a divulgação de uma reunião na qual se discutiu um projeto de expulsão em massa de imigrantes e "cidadãos não assimilados" na qual participaram neonazistas, empresários e membros do partido AfD.

De acordo com a polícia, cerca de 30 mil pessoas se manifestaram nesta sexta-feira (19) nesta cidade no norte do país. Os organizadores dos atos afirmam que este número foi de 60 mil.

O movimento foi desencadeado após a organização de jornalismo investigativo Correctiv divulgar, em 10 de janeiro, sobre uma reunião secreta em Potsdam, perto de Berlim, na qual se discutiu um projeto de expulsão em massa de imigrantes, solicitantes de asilo e cidadãos alemães "não assimilados".

Entre os participantes havia membros do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD). O evento também contou com a presença de uma figura de destaque do movimento identitário radical, o austríaco Martin Sellner.

A história abalou o país que parecia ter se acostumado com a ascensão da AfD, criada em 2013, e que entrou no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento, em 2017, com um discurso hostil à imigração.