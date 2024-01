Objetos de Churchill vão a leilão em Nova York

As peças, que estão a leilão na feira de arte, antiguidades e design Winter Show de Nova York até 28 de janeiro, pertenceram à coleção de Steve Forbes, o herdeiro do magnata da imprensa.

No lote também figura um imponente retrato do líder britânico em tempos de guerra, obra de Arthur Pan, vendido em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, para arrecadar dinheiro para o Fundo de Ajuda à Rússia de Clementine Churchill, que está à venda por 125.000 dólares (R$ 617.000).

A escrivaninha, disponível por 450.000 dólares (R$ 2,2 milhões), procedia de sua residência londrina de Hyde Park Gate e ele a utilizou para escrever suas memórias da "Segunda Guerra Mundial", cujos rascunhos revisados e corrigidos a mão estão à venda por 750.000 dólares (R$ 3,7 milhões).

Um exemplar assinado da primeira edição de "The Story of the Malakand Field Force", a primeira obra de não ficção publicada por Churchill, descrita por Harrington como "extremamente rara", está à venda por 47.500 dólares (R$ 235.000).

E um exemplar de "Savrola", dedicado por Churchill a seu mentor militar Ian Hamilton depois que ambos participaram no socorro da localidade sul-africana de Ladysmith após 118 dias de assédio, também está à venda por 47.500 dólares (R$ 235.000).