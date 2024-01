Militares entram em presídio do Equador após assassinato de promotor antimáfia

Centenas de soldados e policiais entraram, nesta quinta-feira (18), em um presídio do complexo penitenciário de Guayaquil, epicentro da guerra contra as drogas no Equador, após o assassinato, na véspera, de um promotor antimáfia, pelo qual dois suspeitos foram presos. "Prendemos 2 suspeitos envolvidos no assassinato do promotor César Suárez, em #GYE (Guayaquil, ndr), após procedimentos investigativos que nos permitiram identificar a suposta participação no ato criminoso", disse o comandante da Polícia, General César Zapata, na rede social X. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O promotor Suárez, que investigava um recente ataque armado contra um canal de televisão, no contexto de uma sangrenta escalada de violência por parte de organizações criminosas, foi morto a tiros na quarta-feira, quando dirigia seu veículo por um bairro do porto de Guayaquil (sudoeste).

Nas imagens da captura divulgadas pelo comandante podem ser vistos fuzis, pistolas, munições, uniformes de instituições públicas e outras peças de vestuário. Na manhã desta quinta-feira, centenas de policiais e soldados entraram em um presídio no complexo penitenciário de Guayaquil. Os uniformizados "realizam uma nova intervenção no Centro de Privação de Liberdade #Guayas, controlando o perímetro externo e interno do centro penitenciário", afirmaram as Forças Armadas na rede social X. Esta é a mesma prisão da qual fugiu, há quase duas semanas, Adolfo Macías, conhecido como "Fito", chefão de uma das maiores e mais temidas gangues do tráfico e cuja fuga intensificou a violência no país. Repórteres da AFP revistaram tanques e esquadrões fortemente armados ao redor da prisão. Nos corredores externos do presídio podiam ser vistos militares e carros blindados. Os militares entraram com armas longas e rostos cobertos, segundo um vídeo divulgado pelas Forças Armadas.

Play

A espetacular invasão durante a transmissão de um programa do canal TC, no dia 9 de janeiro, chocou o país e levou o presidente Daniel Noboa a declarar um "conflito armado interno". "Diante do assassinato de nosso colega César Suárez (...) Serei enfática: grupos do crime organizado, criminosos, terroristas não impedirão nosso compromisso com a sociedade equatoriana", disse a procuradora-geral Diana Salazar na quarta-feira, em um vídeo transmitido na rede social X.

Semanas antes do ataque violento, Salazar revelou os vínculos entre as gangues e os mais altos níveis de poder. A investigação "Metástase" acusou juízes, políticos, procuradores, policiais, um ex-diretor da autoridade penitenciária, entre outros, de beneficiarem organizações criminosas em troca de dinheiro, ouro, prostitutas, apartamentos e luxos. "O país tem que estar preparado (...). A resposta a esta operação será uma escalada da violência", disse então Salazar.