Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

"Nossos colegas trabalham arduamente para ajudar pacientes ao redor do mundo, e é por isto que nos enfocamos em criar uma experiência pessoal excepcional na Takeda", disse Lauren Duprey, Diretora de Recursos Humanos da Takeda. "Receber este reconhecimento do Top Employers Institute confirma que priorizar o talento, o bem-estar, a aprendizagem e a diversidade, a equidade e a inclusão é a abordagem correta, e que, ao fazer isto, estamos permitindo que nosso pessoal descubra e ofereça tratamentos transformadores de vida em todo o planeta."

O programa Top Employers Institute certifica organizações com base na participação e nos resultados de sua Pesquisa de Melhores Práticas de RH. Esta pesquisa abrange 20 tópicos, incluindo estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, aquisição de talentos, aprendizagem, diversidade e inclusão, bem-estar e muito mais. As empresas são avaliadas com base em políticas e práticas existentes.

"Tempos excepcionais produzem o que há de melhor em pessoas e organizações, e presenciamos isto em nosso Programa de Certificação Top Employers este ano: um desempenho excepcional dos Top Employers certificados em 2024. Entre esta comunidade de organizações excepcionais, a Takeda provou seu compromisso com seus funcionários em escala mundial", disse David Plink, Diretor Executivo do Top Employers Institute. "Esta consistência em práticas pessoais ao redor do mundo caracteriza um grupo exclusivo de empresas que conquistaram uma certificação internacional por meio do Programa Top Employers. Temos orgulho de anunciar e comemorar estas empresas e suas conquistas em 2024."

A Takeda está focada em criar uma saúde melhor para as pessoas e um futuro mais brilhante para o mundo. Nosso objetivo é descobrir e oferecer tratamentos que transformem a vida em nossas principais áreas terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação, doenças raras, terapias derivadas do plasma, oncologia, neurociência e vacinas. Juntamente com nossos parceiros, pretendemos melhorar a experiência do paciente e avançar uma nova fronteira de opções de tratamento por meio de nosso pipeline dinâmico e diversificado. Como uma empresa biofarmacêutica líder, baseada em valores e orientada para P&D, com sede no Japão, somos guiados por nosso compromisso com os pacientes, nosso pessoal e o planeta. Nossos funcionários em aproximadamente 80 países e regiões são movidos por nosso propósito e estão fundamentados nos valores que nos definem há mais de dois séculos. Para obter mais informações, acesse www.takeda.com .

