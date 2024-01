Comunicado do Business Wire :ELIQUENT Life Sciences

A ELIQUENT Life Sciences (ELIQUENT), firma global de consultoria regulatória para o setor de ciências biológicas, anunciou hoje a aquisição da RApport Global Strategic Services (RApport). A RApport é uma empresa internacional de consultoria regulatória localizada no Reino Unido que apoia inovadores em ciências biológicas obtendo e mantendo autorização para produtos mundialmente. A aquisição da RApport pela ELIQUENT representa um importante passo no crescimento internacional da empresa e dos recursos expandidos na Europa. A expertise europeia da RApport expande o alcance geográfico da ELIQUENT e oferece um portfólio dinâmico dos serviços globais de consultoria regulatória. Os recursos combinados da ELIQUENT e da RApport permitem soluções regulatórias de ponta a ponta criadas para otimizar as estratégias de desenvolvimento, entrada no mercado e conformidade em mercados globais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O anúncio hoje ainda posiciona a ELIQUENT como líder na área de consultoria regulatória global e ressalta nosso compromisso com fornecer valor aos nossos clientes", afirmou Tim Dietlin, CEO da ELIQUENT Life Sciences. "Estou na expectativa da parceria com a talentosa equipe da RApport à medida que oferecemos aos nossos clientes um portfólio de soluções criadas para otimizar as estratégias de entrada no mercado e conformidade mundialmente".

"Com a integração da RApport com a ELIQUENT, estamos criando uma sinergia poderosa na arena regulatória global, misturando nossa expertise europeia com recursos extensivos da ELIQUENT nos EUA e na Ásia-Pacífico", acrescentou Iftikhar Saiyed, Co-CEO da RApport. Lorna Griffin, Co-CEO da RApport, também acrescentou: "Esta parceria expande nossa habilidade de fornecer soluções regulatórias abrangentes para o setor de ciências biológicas". A RApport foi assessorada pela BDO LLP e pela Simons Muirhead Burton LLP, com aconselhamento estratégico suplementar da Indus Valley Advisors. A ELIQUENT e a GHO Capital foram assessoradas pela Slaughter and May, e pela Deloitte LLP. Sobre a RApport A RApport Global Strategic Services é uma empresa internacional especialista em consultoria regulatória que fornece apoio regulatório para as indústrias farmacêutica, biotecnológica e de dispositivos médicos. A equipe da RApport inclui especialistas com bastante experiência na área regulatória e amplo conhecimento das vias regulatórias internacionais. Entre as soluções globais da empresa estão orientação estratégica e técnica em programas de desenvolvimento, envio de documentos para fins regulatórios, suporte pós-comercialização e muito mais. Sobre a ELIQUENT A ELIQUENT Life Sciences é a fusão de cinco empresas globais de consultoria regulatória: Validant, Greenleaf Health, DataRevive, Oriel Stat-a-Matrix e IDEC. Essa combinação sem precedentes de líderes na área regulatória, peritos do setor e especialistas técnicos facilita serviços abrangentes que apoiam empresas farmacêuticas, biotecnológicas e de dispositivos médicos ao navegarem o complexo cenário regulatório.

A acelerada estratégia de crescimento da ELIQUENT tem o suporte da GHO Capital, investidora europeia especialista em saúde. Em parceria com a ELIQUENT Life Sciences (anteriormente Validant) desde dezembro de 2018, o anúncio realizado hoje segue a aquisição da DataRevive em 2019, empresa de consultoria e estratégia regulatória para clientes globais; a aquisição em novembro de 2020 da IDEC, empresa com liderança na área regulatória no Japão; a aquisição em dezembro de 2020 da Oriel STAT A MATRIX, empresa de consultoria global e firma de treinamento para a indústria de dispositivos médicos; e a aquisição em abril de 2021 da Greenleaf Health, firma líder em consultoria regulatória da FDA. Sobre a GHO A Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP, é consultora líder especializada em investimentos no setor de saúde com sede em Londres. Aplicamos recursos e perspectivas globais para desbloquear oportunidades de saúde de alto crescimento, visando a internacionalização pan-europeia e transatlântica para a construção de negócios líderes no mercado de valor estratégico global. Nosso histórico de investimentos comprovado reflete a profundidade inigualável de nossa experiência no setor e nossa rede . Fazemos parcerias com equipes de gestão sólidas para gerar valor sustentável de longa duração, melhorando a eficiência da prestação de cuidados de saúde para possibilitar cuidados de saúde melhores, mais rápidos e mais acessíveis. Para mais informações, acesse www.ghocapital.com.

