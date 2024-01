Tripulação europeia pronta para missão privada rumo à estação espacial

Uma tripulação totalmente europeia, incluindo o primeiro astronauta da Turquia, está pronta para partir rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) em uma missão com a empresa americana Axiom Space, em um momento em que os países com ambições espaciais estão cada vez mais recorrendo ao setor privado.

O lançamento, o terceiro da Axiom, está programado para as 16h49, horário local (18h11 do horário de Brasília) de quinta-feira, do Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida (sudeste). A tripulação de quatro membros ocupará uma cápsula SpaceX Crew Dragon que será acoplada à parte superior de um foguete Falcon 9.

"Isso marca uma nova era de oportunidades para que os países se juntem à comunidade espacial internacional", disse o chefe de integração e operações de missões da Axiom Space, Derek Hassmann, sobre a Axiom Mission 3 (Ax-3).