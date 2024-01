Seca prolonga crise no canal do Panamá

Sob um sol escaldante, a turista Kathia Chávez é fotografada com um gigantesco navio de cruzeiro ao fundo. Ela sorri, alheia à crise enfrentada no Canal do Panamá, devido à seca que continua este ano, e mesmo sem projetos em andamento para garantir a água necessária ao funcionamento desta via fluvial. A contadora peruana de 35 anos cumprimenta outros passageiros do mirante das eclusas de Miraflores. O navio de cruzeiro é uma das 24 embarcações que passaram pelo canal naquele dia. Antes, passavam cerca de 40 por dia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A falta de chuvas pelo El Niño, fenômeno agravado pelo aquecimento global, obrigou a administração do canal a diminuir o tráfego e reduzir o calado das embarcações para 44 pés (13,4 metros), dois a menos do que o permitido anteriormente.

"Atualmente, esses 24 (trânsitos diários) se mantêm até o mês de abril, pelo menos, e em maio dependerá de como entrarem as chuvas", disse à AFP a subadministradora do canal, Ilia Espino. Por esta rota estratégica, que liga o Oceano Pacífico ao Mar do Caribe ao longo de 80 km, passa 6% do comércio marítimo mundial. Seus principais usuários são Estados Unidos, China e Japão. O canal do Panamá funciona com a água da chuva obtida dos lagos artificiais de Gatún, no norte do país. Cada navio que passa desloca 200 milhões de litros de água doce. "Há uma mudança de padrões climáticos que está nos afetando como nunca antes", afirmou Espino. O ano passado foi o segundo mais seco na história do canal, inaugurado pelos Estados Unidos em 1914. As previsões para o início de 2024 também não são animadoras.

A diretora do Instituto de Meteorologia e Hidrologia do Panamá, Luz Graciela de Calzadilla, disse à AFP que existe "quase 80% de possibilidade" de que El Niño continue "no trimestre de fevereiro, março e abril". Segundo estudos da instituição, as "bacias ao redor do Canal" sofrem uma "grave seca meteorológica". A situação se complica ainda mais porque a bacia hidrográfica desta via fornece água para quase metade dos 4,2 milhões de panamenhos e diante da construção, já programada, de novas estações de tratamento de água, que irão competir com o canal.

A Autoridade do Canal do Panamá, uma entidade governamental autônoma, está avançando em uma série de planos paliativos para economizar água. Mas, no longo prazo, quer construir uma represa no Río Indio, a oeste da via. "É extremamente importante dar um sinal à indústria marítima de que o Panamá vai resolver este problema hídrico", argumenta Espino.