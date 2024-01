Primeiro turco no espaço, símbolo do orgulho do país e das ambições de Erdogan

O coronel Gezeravci chegará à estação junto com o americano de origem hispânica Michael López Alegría, o italiano Walter Villadei e o sueco Marcus Wandt a bordo de um ônibus espacial privado da empresa Axiom, que realiza sua terceira missão em aliança com a NASA.

Alper Gezeravci, piloto de caça de 43 anos, prepara-se para decolar para a ISS na noite de quarta-feira (22h11 GMT, 19h11 em Brasília) do Cabo Canaveral, na Flórida, para uma missão de 14 dias.

"Sinta-se orgulhosa, Turquia!". O voo previsto para esta quarta-feira (17) do primeiro astronauta turco à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) é motivo de orgulho para o país e também reflete as ambições de seu presidente.

Foi o próprio presidente Recep Tayyip Erdogan que apresentou Gezeravci em plena campanha eleitoral, em maio de 2023, e, na semana passada, lembrou a importância desse voo para o país.

"Estamos a caminho de alcançar nosso objetivo de enviar um dos nossos cidadãos para o espaço. Sinta-se orgulhosa, Turquia!", disse o chefe de Estado, detalhando que o astronauta fará 13 experimentos preparados por universidades turcas.

Esses primeiros passos no espaço chegam no momento certo para o presidente, que deseja colocar seu país no cenário internacional, mas cujas ofertas de mediação não encontraram o sucesso esperado - nem entre Rússia e Ucrânia, nem entre Israel e o Hamas.

Marc Pierini, diplomata e pesquisador do centro Carnegie Europe, considera essa primeira missão de um astronauta turco "um verdadeiro sucesso", embora tenha esclarecido que "não tem nada a ver com a capacidade da Turquia de ser um ator influente na agenda política mundial".

"As flutuações de sua política externa não dão a Ancara qualquer esperança de desempenhar um papel importante no cenário internacional", comentou o analista.

Nesse sentido, citou os obstáculos impostos pela Turquia à Otan, que não aprovou a entrada da Suécia na Aliança Atlântica, sua ambiguidade em relação ao conflito na Ucrânia - no qual busca apaziguar ambas as partes - e seu apoio ao Hamas contra Israel, que classifica como um "Estado terrorista".