'O mundo precisa muito da América Latina', diz presidente do BID

Com seu lítio, sua produção de alimentos e seus ecossistemas, América Latina e Caribe têm pela primeira vez "uma relação simétrica com o mundo", estimou o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, no Fórum Econômico Mundial de Davos.

A região "tem potencial para estar em um ponto de virada", afirmou o brasileiro Goldfajn durante sua otimista participação em uma mesa redonda com o presidente colombiano Gustavo Petro e a chanceler equatoriana, Gabriela Sommerfeld.

"Pela primeira vez, creio que teremos uma relação simétrica com o mundo. América Latina e Caribe sempre precisaram do mundo, mas agora creio que o mundo precisa muito da América Latina e Caribe".