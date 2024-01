Marrocos estreia na Copa Africana com vitória tranquila sobre a Tanzânia

O Marrocos estreou na Copa Africana de Nações (CAN) nesta quarta-feira (17) com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre a Tanzânia, que terminou com dez jogadores, na primeira partida do Grupo F, disputada em San-Pédro, na Costa do Marfim.

Semifinalista da última Copa do Mundo e melhor seleção africana no ranking da Fifa, o time marroquino saiu na frente no primeiro tempo com o zagueiro e capitão Romain Saiss (30'), aproveitando rebote do goleiro Aishi Salum Manula após cobrança de falta de Hakim Ziyech

Na etapa complementar, o meio-campista do Olympique de Marselha Azzedine Ounahi ampliou após boa jogada combinada com Amine Adli e o atacante do Sevilla Youssef En- Nesyri (80') fechou o placar completando cruzamento do lateral Achraf Hakimi (77'), em lance que só foi validado com o auxílio do VAR.