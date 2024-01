Jornalistas da AFP apoiam simbolicamente seus colegas em Gaza

Jornalistas da AFP na sede de Paris e nos escritórios de todo o mundo expressaram, nesta quarta-feira (17), solidariedade com seus nove colegas da Faixa de Gaza e pediram às autoridades israelenses "que garantam a sua segurança", indicou a direção da agência de notícias.

Essa manifestação de solidariedade foi organizada pela direção, por sindicatos e pela organização de jornalistas da agência (SDJ).

"A redação da AFP quis expressar o seu total apoio aos seus colegas em Gaza, que trabalham em condições terríveis e sob a constante ameaça de bombas", disse o diretor de Informação da AFP, Phil Chetwynd, citado no comunicado.

Ele também considerou "essencial que todos os jornalistas possam entrar e sair livremente de Gaza".

"Todas as manhãs e todas as horas do dia, tememos o pior e isso é intolerável para nós, como colegas e também como jornalistas", disse Emmanuel Duparcq, presidente da SDJ.

Em novembro, um bombardeio do Exército israelense danificou gravemente o escritório da AFP na Cidade de Gaza.

Em 8 de janeiro, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar "muito preocupado" com o "alto número" de jornalistas palestinos que morrem na Faixa de Gaza.