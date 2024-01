Google elimina centenas de empregos em sua equipe de publicidade

Na semana passada, a unidade de computação na nuvem do Google anunciou novas ferramentas de IA para ajudar os varejistas a "personalizarem lojas on-line, modernizar operações e transformar a implantação de tecnologia nas lojas".

O Google citou uma pesquisa, segundo a qual 80% dos vendedores americanos perceberam a necessidade urgente de adotar IA em suas operações.

"Em apenas um ano, a IA generativa passou de um conceito pouco reconhecido para um dos recursos de avanço mais rápido em toda a tecnologia e parte fundamental das agendas de muitos varejistas", disse a vice-presidente de Indústrias Estratégicas da Google Cloud, Carrie Tharp, em um comunicado.

De acordo com a empresa, as novas ferramentas de IA do Google permitiram que os varejistas integrassem facilmente agentes virtuais em sites, ou aplicativos móveis, para fornecer ajuda personalizada e recomendações aos compradores.

