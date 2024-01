EUA sanciona ex-presidente da Guatemala Alejandro Giammattei por 'corrupção'

O governo dos Estados Unidos vetou a entrada no país do ex-presidente da Guatemala Alejandro Giammattei por "participação em corrupção significativa", informou o Departamento de Estado nesta quarta-feira (17).

Os Estados Unidos dispõem de informação "que indica que Giammattei aceitou propina em troca do desempenho de suas funções públicas", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller em comunicado, dois dias depois da posse de seu sucessor no país centro-americano, o progressista Bernardo Arévalo.