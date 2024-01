Filho do ex-presidente chinês Hu Jintao é nomeado vice-ministro

O filho do ex-presidente chinês Hu Jintao, que chegou a ser retirado de forma espetacular de uma importante reunião política em 2022, foi nomeado para um cargo sênior no gabinete, informou o governo nesta terça-feira (16).

Hu Haifeng, de 51 anos, foi designado vice-ministro dos Assuntos Civis, conforme comunicado publicado no site do Ministério de Recursos Humanos e Previdência Social, sem mais detalhes.

Hu Jintao governou a China durante uma década antes do atual presidente, Xi Jinping, chegar ao poder em 2012. Esteve no centro de uma tempestade política durante um congresso do Partido Comunista Chinês em outubro de 2022, no qual Xi foi nomeado para um terceiro mandato presidencial.