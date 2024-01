Comunicado do Business Wire :Xenco Medical

No dia 11 de janeiro, a Xenco Medical, empresa pioneira em tecnologia, apresentou sua tecnologia convergente, unindo Saúde digital e Biomateriais ao apresentar seu TrabeculeX Continuum? na Feira de Produtos Eletrônicos de Consumo (CES) em Las Vegas, Nevada. Combinando o TrabeculeX Bioactive Matrix?, liberado pela FDA, e o TrabeculeX Recovery App?, o TrabeculeX Continuum é a primeira ponte habilitada por tecnologia entre produtos ortobiológicos e a saúde digital, juntando um implante de biomaterial de um paciente e sua jornada pós-operatória. Capacitando cirurgiões que implantaram o TrabeculeX Bioactive Matrix da Xenco Medical, liberado pelo FDA, a inscrever pacientes no TrabeculeX Recovery App e atraí-los para o Remote Therapeutic Monitoring e vídeo assíncrono e mensagens de texto, o TrabeculeX Continuum é uma interseção sem precedentes entre a medicina regenerativa e a saúde digital

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240116304601/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

On January 11th, trailblazing medical technology company Xenco Medical unveiled its convergent technology bridging Digital Health and Biomaterials by showcasing its TrabeculeX Continuum? at the 2024 Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada. Comprising the TrabeculeX Bioactive Matrix? and the TrabeculeX Recovery App?, the TrabeculeX Continuum is the first technology-enabled bridge between orthobiologics and digital health, unifying a patient's biomaterial implantation and postoperative journey. (Graphic: Business Wire)