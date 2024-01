Políticos de origem indiana são cada vez mais presentes nos EUA

Por sua vez, a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, de 51 anos, respondeu chamando-o de não confiável e repreendendo-o por citar seus filhos.

A lista de candidatos presidenciais dos Estados Unidos tem duas figuras, Vivek Ramaswamy e Nikki Haley, que trocam os ataques mais ferozes: ambos são de origem indiana, comunidade cada vez mais visível no cenário político americano.

Mas os candidatos presidenciais à indicação do Partido Republicano para as eleições deste ano têm um difícil desafio, já que chegam nas pesquisas muito atrás do ex-presidente Donald Trump (2017-2021).

O que os dois aspirantes têm em comum é que descendem de imigrantes indianos, assim como a atual vice-presidente, a democrata Kamala Harris, cuja mãe é indiana.

É uma amostra de que os americanos de origem indiana estão cada vez mais presentes na política americana e mais um sinal de sucesso para essa comunidade, na qual a renda média por família é uma das mais altas entre vários grupos étnicos do país.

Raj Goyle, ex-legislador pelo Kansas e cofundador do grupo político Indian American Impact, explicou que os grupos étnicos nos Estados Unidos sempre esperaram até terem mais riqueza e massa crítica para entrar na política.

"Os indianos-americanos, na realidade, tiveram uma trajetória mais rápida que outras comunidades de imigrantes em termos de sucesso político", afirmou, ressaltando que se distinguem pela proporção deles que recebeu boa educação e já chega com habilidades específicas.