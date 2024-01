Osaka cai na Austrália em seu retorno; Medvedev e Tsitsipas sofrem

Seis meses depois de dar à luz sua primeira filha, Shai, a tenista japonesa Naomi Osaka retornou aos Grand Slam com uma derrota para a francesa Caroline Garcia (19ª) nesta segunda-feira (15), na primeira rodada do Aberto da Austrália, enquanto na chave masculina dois finalistas do torneio, o russo Daniil Medvedev (3º) e o grego Stefanos Tsitsipas (7º), tiveram dificuldades para avançar.

A brasileira Bia Haddad, número 12 do mundo, também avançou na chave feminina, com vitória sobre a tcheca Linda Fruhvirtova (84ª).

"Eu me soltei e tudo se encaixou. Fico sempre um pouco nervosa nas primeiras rodadas de Grand Slam, estou feliz por ter controlado as emoções", disse a jogadora que irá completar 20 anos em março.

Atual número 4 do mundo e ganhadora de seu primeiro título de Grand Slam no US Open de 2023, a americana Coco Gauff estreou com uma vitória sobre a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (68ª) em apenas 59 minutos (6-3 e 6-0).

Osaka, ex-número 1 do mundo e dona de quatro títulos de Grand Slam (dois na Austrália), voltou ao circuito em 2024 no WTA 500 de Brisbane, onde caiu na segunda rodada para a tcheca Karolina Pliskova.

"Uma overdose de estresse". Assim explicou o francês Terence Atmane a crise de cãibras que o obrigou a desistir do jogo contra Medvedev, quando tinha colocado o ex-número 1 do mundo contra as cordas.

"Comecei a sentir as cãibras no final do segundo set. No quarto, era impossível continuar. É a primeira vez que isso me acontece. Está 100% ligado ao estresse. É difícil de sacar", explicou Atmane (144º), que disputava seu primeiro jogo de Grand Slam.

Medvedev, que entrou em quadra pela primeira vez em 2024, venceu o duelo com parciais de 5-7, 6-2, 6-4 e 1-0, em pouco mais de duas horas e meia.