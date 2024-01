Míssil atinge navio cargueiro americano na costa do Iêmen

Um míssil atingiu um navio cargueiro americano, nesta segunda-feira (15), na costa do Iêmen, anunciaram uma agência britânica de segurança e uma empresa de inteligência, um dia após os rebeldes huthis dispararem um projétil contra um destróier dos EUA.

A agência britânica Maritime Trade Operations informou por meio de seu site que um "navio foi atingido de cima por um míssil", sem fornecer mais detalhes.

De acordo com a empresa de inteligência britânica Ambrey, especializada em riscos marítimos, um incêndio foi declarado a bordo do navio - com bandeira das Ilhas Marshall e propriedade americana. No entanto, o navio mercante continua em condições de navegar e não houve feridos registrados.