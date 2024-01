Messi é eleito melhor jogador do mundo de 2023 no Fifa The Best

O astro Lionel Messi conquistou seu terceiro prêmio Fifa The Best como melhor jogador do ano de 2023, depois de ter vencido em 2019 e 2022 enquanto a espanhola Aitana Bonmatí ficou com o prêmio feminino.

O craque argentino superou o norueguês do Manchester City Erling Haaland, que parecia ser o favorito nas apostas após os cinco títulos conquistados com seu time em 2023, e o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

O jogador do Inter Miami, que não estava presente na cerimônia, e Aitana Bonmatí confirmam com este prêmio a Bola de Ouro conquistada por ambos em 2023, após terem vencido as Copas do Mundo masculina e feminina com suas seleções.